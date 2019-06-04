تردد قناة فوكس مصر على النايل سات الجديدة التي تذيع أفلام عربية

قناة فوكس مصر من القنوات الحديثة التي ظهرت على النايل سات خلال الشهر الماضي، وقد سألنا الكثير من المشاهدين عن تردد قناة فوكس مصر، وموعد بداية البث الرسمي لها، وقد قمنا في نجوم مصرية بالبحث عن كل التفاصيل الخاصة بهذه القناة الجديدة، وقد وصلنا إلى أنها قناة مصرية جديدة تهتم بعرض كل الأفلام، والمسلسلات المصرية، وقد بدء البث التجريبي لها يوم 23 مايو الماضي، وقد كشفت إدارة قناة فوكس مصر عن موعد بداية القناة البث الرسمي لها، هذا ما نعرضه لكم في هذا المقال.

تردد قناة فوكس مصر على النايل سات

أعلنت إدارة القناة عن ترددها على النايل سات، نكشف لكم في الجدول التالي تردد قناة فوكس مصر على النايل سات :

اسم القناة fox masr تردد فوكس مصر 12604 الاستقطاب v الترميز 27500

قناة فوكس مصر تبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت إدارة قناة فوكس مصر عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بها أنه تم الاتفاق على إنهاء البث التجريبي للقناة، والانتقال إلى البث الرسمي لقناة فوكس مصر في صباح أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، وسيبدأ البث الرسمي بعرض أفلام مصرية جديدة تم عرضها من قبل على القنوات الفضائية، وهذه الأفلام قد حازت على إعجاب المشاهدين.

مشاهدين يطلبوا تقليل مدة الإعلانات على قناة فوكس مصر

من ناحية أخرى هناك مشاهدين طلبوا من إدارة قناة فوكس مصر تقليل الفواصل في الفيلم، وتقليل مدة الإعلان الواحد لان هذه المشكلة موجودة في الكثير من القنوات الأخرى، وتتسبب في إحساس المشاهد بالملل الشديد من طول فترة الإعلانات، وقد علقت إدارة القناة على هذا الطلب بأنها ستحاول تنفيذه.