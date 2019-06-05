تردد قناة فوكس مصر Fox Masr – الافتتاح أول ايام عيد الفطر 2019

فوكس مصر قناة جديدة متنوعة تبث على القمر المصري نايل سات ويبدأ البث الرسمي لها اليوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م تزامناً مع اول ايام عيد الفطر المبارك 1440 هـ , وقد بدءأت منذ فترة البث التجريبي لها , وبحسب القائمين على القناة فإنها ستقدم باقات الافلام والمسلسلات العربية و الأجنبية والمعلومات المتنوعة وافلام الكارتون..

تردد قناة فوكس مصر

اسم القناة : فوكس مصر Fox Masr

القمر الصناعي : نايلسات NileSat ) 7 درجات غرباً )

التردد 12604 عمودي V

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 5/6

الموقع الرسمي للقناة ووسائل التواصل

يمكن متابعة البث المباشر علي موقع Fox-Masr.com علي الشاشات سمارت والهواتف الذكية وجميع الأجهزة اللوحية

الصفحة الرسمية لقناة فوكس مصر على الفيس بوك

https://www.facebook.com/fox.masr.tv

صفحة القناة على الفيس بوك استطاعت ان تجمع عدد كبير من المتابعين لها , وطالب اغلب المتابعين والمعجبين بالصفحة في تعليقاتهم بأن تكون القناة دائماً بجمع جديد الافلام والمسلسلات , وكان الطلب الكثر الحاحاً من الجمهور هو عدم زيادة الاعلانات اثناء العرض اكثر من اللازم .

برومو قناة فوكس مصر

اعدت القناة برومهات واعلانات على الفيس بوك

Fox Masr .TV تردد قناة فوكس مصر 🦊 قناة فوكس مصر .. بدء البث التجريبي الإفتتاح الرسمي أول أيام عيد الفطر المُباركنتمني لحضراتكم مُشاهدة مُمتعة ويكون عيد الفطر وليلة عيد الفطر أحلي علي شاشة فوكس مصر #Fox_Masrنعمل علي تقديم شاشة من اجمل باقات الافلام والمسلسلات العربية و الأجنبية والمعلومات المتنوعة وافلام الكارتون.يمكنكم إستقبال قناة فوكس مصر محلياً وفي جميع الدول العربية علي تردد 12604 عمودي V معدل الترميز 27500 معدل التصحيح 5/6 علي القمر الصناعي NileSat وايضا يمكن متابعة البث المباشر علي موقعنا Fox-Masr.com وكل عام وحضراتكم و الأمة العربية بكل خير وسعادة.🦊 #فوكس_مصر Gepostet von Fox Masr .TV am Mittwoch, 22. Mai 2019