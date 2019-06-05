تردد قناة فوكس مصر Fox Masr – الافتتاح أول ايام عيد الفطر 2019

فوكس مصر قناة جديدة متنوعة تبث على القمر المصري نايل سات ويبدأ البث الرسمي لها اليوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م تزامناً مع اول ايام عيد الفطر المبارك 1440 هـ , وقد بدءأت منذ فترة البث التجريبي لها , وبحسب القائمين على القناة فإنها ستقدم باقات الافلام والمسلسلات العربية و الأجنبية والمعلومات المتنوعة وافلام الكارتون..
تردد قناة فوكس مصر
اسم القناة : فوكس مصر Fox Masr
القمر الصناعي : نايلسات NileSat ) 7 درجات غرباً )
التردد 12604 عمودي V
معدل الترميز 27500
معدل التصحيح 5/6
الموقع الرسمي للقناة ووسائل التواصل
يمكن متابعة البث المباشر علي موقع Fox-Masr.com علي الشاشات سمارت والهواتف الذكية وجميع الأجهزة اللوحية
الصفحة الرسمية لقناة فوكس مصر على الفيس بوك
https://www.facebook.com/fox.masr.tv
صفحة القناة على الفيس بوك استطاعت ان تجمع عدد كبير من المتابعين لها , وطالب اغلب المتابعين والمعجبين بالصفحة في تعليقاتهم بأن تكون القناة دائماً بجمع جديد الافلام والمسلسلات , وكان الطلب الكثر الحاحاً من الجمهور هو عدم زيادة الاعلانات اثناء العرض اكثر من اللازم .
برومو قناة فوكس مصر
اعدت القناة برومهات واعلانات على الفيس بوك
Fox Masr .TV تردد قناة فوكس مصر
🦊 قناة فوكس مصر .. بدء البث التجريبي الإفتتاح الرسمي أول أيام عيد الفطر المُباركنتمني لحضراتكم مُشاهدة مُمتعة ويكون عيد الفطر وليلة عيد الفطر أحلي علي شاشة فوكس مصر #Fox_Masrنعمل علي تقديم شاشة من اجمل باقات الافلام والمسلسلات العربية و الأجنبية والمعلومات المتنوعة وافلام الكارتون.يمكنكم إستقبال قناة فوكس مصر محلياً وفي جميع الدول العربية علي تردد 12604 عمودي V معدل الترميز 27500 معدل التصحيح 5/6 علي القمر الصناعي NileSat وايضا يمكن متابعة البث المباشر علي موقعنا Fox-Masr.com وكل عام وحضراتكم و الأمة العربية بكل خير وسعادة.🦊 #فوكس_مصر
Gepostet von Fox Masr .TV am Mittwoch, 22. Mai 2019
#فوكس_مصر
🦊 يُسعدنا إستقبالكم #قناة فوكس مصر الفضائية علي النايل سات تردد 12605 عمودي v تصحيح 5/6 ترميز 27500 و إن شاء الله يكون #العيد أحلي علي شاشتكم #فوكس_مصر ونلقي قبول ورضا حضراتكم. كما يُمكن لحضراتكم متابعة البث المباشر عبر موقع قناة فوكس مصر علي الشاشات سمارت والهواتف الذكية وجميع الأجهزة اللوحية فقط عليك زيارة www.Fox-Masr.comوكل عام وحضراتكم بخير .. عيد فطر مُبارك عليكم 🌹
Gepostet von Fox Masr .TV am Montag, 3. Juni 2019
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