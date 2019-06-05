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تردد قناة فوكس مصر Fox Masr – الافتتاح أول ايام عيد الفطر 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
تردد قناة فوكس مصر Fox Masr – الافتتاح أول ايام عيد الفطر 2019

فوكس مصر قناة جديدة متنوعة تبث على القمر المصري نايل سات ويبدأ البث الرسمي لها اليوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م تزامناً مع اول ايام عيد الفطر المبارك 1440 هـ , وقد بدءأت منذ فترة البث التجريبي لها , وبحسب القائمين على القناة فإنها ستقدم باقات الافلام والمسلسلات العربية و الأجنبية والمعلومات المتنوعة وافلام الكارتون..

تردد قناة فوكس مصر

اسم القناة : فوكس مصر Fox Masr

القمر الصناعي : نايلسات NileSat ) 7 درجات غرباً )

التردد 12604 عمودي V

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 5/6

الموقع الرسمي للقناة ووسائل التواصل

يمكن متابعة البث المباشر علي موقع Fox-Masr.com علي الشاشات سمارت والهواتف الذكية وجميع الأجهزة اللوحية

الصفحة الرسمية لقناة فوكس مصر على الفيس بوك

https://www.facebook.com/fox.masr.tv

صفحة القناة على الفيس بوك استطاعت ان تجمع عدد كبير من المتابعين لها , وطالب اغلب المتابعين والمعجبين بالصفحة في تعليقاتهم بأن تكون القناة دائماً بجمع جديد الافلام والمسلسلات , وكان الطلب الكثر الحاحاً من الجمهور هو عدم زيادة الاعلانات اثناء العرض اكثر من اللازم .

برومو قناة فوكس مصر

اعدت القناة برومهات واعلانات على الفيس بوك

Fox Masr .TV تردد قناة فوكس مصر

🦊 قناة فوكس مصر .. بدء البث التجريبي الإفتتاح الرسمي أول أيام عيد الفطر المُباركنتمني لحضراتكم مُشاهدة مُمتعة ويكون عيد الفطر وليلة عيد الفطر أحلي علي شاشة فوكس مصر #Fox_Masrنعمل علي تقديم شاشة من اجمل باقات الافلام والمسلسلات العربية و الأجنبية والمعلومات المتنوعة وافلام الكارتون.يمكنكم إستقبال قناة فوكس مصر محلياً وفي جميع الدول العربية علي تردد 12604 عمودي V معدل الترميز 27500 معدل التصحيح 5/6 علي القمر الصناعي NileSat وايضا يمكن متابعة البث المباشر علي موقعنا Fox-Masr.com وكل عام وحضراتكم و الأمة العربية بكل خير وسعادة.🦊 #فوكس_مصر

Gepostet von Fox Masr .TV am Mittwoch, 22. Mai 2019

 

 

 

 

#فوكس_مصر

🦊 يُسعدنا إستقبالكم #قناة فوكس مصر الفضائية علي النايل سات تردد 12605 عمودي v تصحيح 5/6 ترميز 27500 و إن شاء الله يكون #العيد أحلي علي شاشتكم #فوكس_مصر ونلقي قبول ورضا حضراتكم. كما يُمكن لحضراتكم متابعة البث المباشر عبر موقع قناة فوكس مصر علي الشاشات سمارت والهواتف الذكية وجميع الأجهزة اللوحية فقط عليك زيارة www.Fox-Masr.comوكل عام وحضراتكم بخير .. عيد فطر مُبارك عليكم 🌹

Gepostet von Fox Masr .TV am Montag, 3. Juni 2019

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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