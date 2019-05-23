تردد قناة فوكس مصر fox masr علي النايل سات

ظهور تردد قناة فوكس مصر fox masr الجديد علي القمر الصناعي النايل سات، حيث يمكن ضبط التردد الجديد لقناة بكل سهولة من خلال التذبذب الذي سوف نرفقه لحضراتكم باسفل هذه المقالة والتي توضح لكم الخطوات الصحيح لادخال الاشارة علي جهاز الاستقبال الخاص بكم بشكل سريع فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج قراءة السطور القادمة.

سوف تسعي قناة فوكس مصر لتقديم أحدث الأفلام علي مدار اليوم بدون انقطاع ولا تشويش، حيث ستشاهدون جميع الأفلام ألأكشن والخيال العلمي وكذلك الأفلام الكوميدية والرومانسية وغيرها من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الجديدة والقديمة، حيث هناك قاعدة كبيرة من محبي تلك الأفلام سوف يستفيد منها جميع محبي القنوات الأجنبية حيث يمكن تنزيل التردد الجديد لقناة فوكس مصر وهو كالتالي.

تردد قناة فوكس مصر fox masr

التردد : 12604، 12605.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : v ” عامودي ” .

معدل معامل الخطأ : 6/6.

من خلال الفيديو الموضح بعالية يمكن معرفة خطوات أدخال تردد قناة فوكس مصر الجديد علي جهاز الاستقبال الخاص بكم، حيث سيتم بدء بث القناة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع بانها سوف تعرض العديد من الأفلام الأجنبية الجديدة وكذلك الأفلام الهندية بتقنية الـ sd كما من المتوقع بان تقوم بعرض العديد من المسلسلات الأجنبية الشهيرة التي يتابعها الملايين من محبي المسلسلات التركية التاريخية، وختاما نتمنى لكم مشاهدة طيبة.