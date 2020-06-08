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تردد قناة قيامة عثمان 2020 على النايل سات

بواسطة محمود عطا الله
تردد قناة قيامة عثمان تردد قناة قيامة عثمان

مسلسل قيامة عُثمان غازي هو واحد من أكثر المسلسلات مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم هذا المسلسل السيرة الذاتية لمؤسس الدولة العثمانية عثمان ابن أرطغرل، ونستعرض من خلال هذا التقرير تردد قناة قيامة عثمان 2020 على قمر النيل سات، وذلك لكل متابعي هذا المسلسل التركي التاريخي المميز، وتأتي تلك الشعبية الكبيرة لمسلسل قيامة عثمان، بعد النجاح الكبير لسلسلة قيامة أرطغرل والد المؤسس عثمان الأول.

تردد قناة قيامة عثمان 2020 على النايل سات

حتى نُجيب على سؤال تردد القنوات التي تذيع مسلسل قيامة عثمان، يجب أن نتعرف على تلك القنوات الناقلة، حيث تذيع المسلسل التركي عثمان الأول قناة ATV التركية المالكة للحقوق الحصرية للمسلسل، كما تنقله وتذيعه قناة اليرموك الفضائية وقناة الفجر الجزائرية، تردد قناة ايه تي في التركية التي تذيع مسلسل عثمان على النايل سات هو 10796 أفقي، وترددها على استرا سات هو 12692 أفقي، وتردد قناة اليرموك على النايل سات هو 11678 عمودي، وتردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات هو 10922 عمودي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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