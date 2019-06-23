تردد قناة كايرو دراما 2019.. cairo drama الجديد على النايل سات

قناة كايرو دراما “cairo drama” واحدة من القنوات المصرية الشهيرة في مجال تقديم كافة المسلسلات المصرية والدراما العربية، ويتم إرسالها الفضائي عبر القمر نايل سات ويستقبلها الجمهور كقناة مسلسلات متميزة في إذاعة المسلسلات الحديثة والقديمة، وكمعظم القنوات في هذا المجال، تبث هذه القناة مسلسلاتها بشكل متواصل طوال اليوم دون توقف.

cairo drama

هذه القناة تسمى أيضاً كايرو مسلسلات بشكل عام، وهي شقيقة لقنوات أخرى ضمن باقات مجموعة كايرو الفضائية وهي: كايرو سنما، كايرو سينما 2، كايرو زمان. وتميل لتكون أفضل قناة بإمتلاكها محتوى كبير من المسلسلات الحصرية، وهي تنافس قنوات أحدث في إطار عرضها مسلسلات الزمن الجميل القديمة. ولا يقتصر أنتشارها في مصر فهي واسعة الإنشار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تمتلك مكتبة ضخمة فعلاً من المسلسلات المصرية المنتجة في العقود الماضية حتى السبيعنيات. وتحظى بسمعة لا غبار عليها فهي حاضرة بقوة من خلال العروض التلفزيونية لأقوى المسلسلات العربية. وتستحوذ “كايرو” على نسب مشاهدات عالية جداً بحكم أقدمية القناة وإنتقاءها المميز لأفضل المسلسلات، فضلاً عن جوائز نالتها وتكريم أستحقته بإمتياز.

تردد قناة كايرو دراما 2019 لمشاهدة أجمل المسلسلات العربية

هذا هو التردد الجديد لقناة كايرو مسلسلات على مدار القمر نايل سات ومن خلاله يمكنك إلتقاط إشارة بث قوية بعد ضبط رموز التردد يدوياً بشكل صحيح في إعدادات الرسيفر لديك.