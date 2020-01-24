قناة سينما كايرو هي قناة تلفزة تطرح المسلسلات والأفلام المصرية كافة. يتم الإفراج عن أحدث المسلسلات والأفلام يضم القديم منها، كل ذلك على شاشة واحدة. وتعد ذات أولية لدى الكثيرين جنباً إلى جنب قنوات الأفلام المصرية الأخرى.

Cairo Cinema

من خلال بث مستمر لمدة 24 ساعة يوميا، تتيح مزيج من إنتاجات صناعة السينما، وليس من المتوقع إيقاف القناة كما جرى مع بعض القنوات الناشئة. فقناة كايرو منوطة لمنح جذباً بصرياً بواسطة الأفلام النادرة، ما يجعلها من القنوات الشعبية بإعتبارها مصدر لمتابعة لمحتوى المرئي بما يتعلق بالفيلم. وترغب القناة في ملامسة أذواق المشاهدين وتوظف كاتولج ضخم يشتمل على أفضل الأفلام بكل تصانيفها تلك التي رسخت في وجدان كل فرد في مصر والعالم العربي.

تردد قناة كايرو سينما على نايل سات 2020

ويمكن إلتقاط بث قناة Cairo cinema ومتابعة محتواها باكمله في اي وقت. من خلال القمر المصري نايل سات، على تردد 10777 أفقي وبعد تنزيله في جهاز الرسيفر ستكون القناة ظاهرة بشكل فوري في قائمة القنوات، ولتفادي أي تشويش ينصح قبل إدخال التردد يدوياً، السيطرة على طبق الساتل من خلال توجيهه بالشكل المناسب.

القمر التردد معدل ترميز إتجاه الإستقطاب nilesat 10777 27500 أفقي H

يجب التنويه ان قنة سينما ليست مشفرة وبالإمكان الوصول لها كأي قناة مجانية. وهي من قنوات الافلام المصرية التي حققت مستوى عالي من نسب المشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعرض كل فيلم واحد تلو الآخر، وهي تتبع شبكة Cairo التي توفر باقة تلفزة الى جانبها وهي كايرو دراما.