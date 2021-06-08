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تردد قناة كراميش الجديد 2021 .. على العربسات والنايل سات

بواسطة شهاب
تردد قناة كراميش الجديد 2021 تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

تردد قناة كراميش الجديد على العربسات والنايل سات وذلك بعد تعديله، حرصًا من القائمين على القناة بتطويرها بشكل مستمر، واستخدام أحدث التقنيات للحصول على أفضل جودة للصوت والصورة لزيادة متعة المشاهدة لدى المتابعين، ويناسب المحتوى الذي تقدمه قناة كراميش مختلف أعمار الأطفال، وتحرص على تقديم كل ما هو مفيد لتنمية مهارات الأطفال، وكذلك الجانب الترفيهي الذي يسعدهم، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة كراميش الجديد على العربسات والنايل سات من خلال موقع كلمة الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

1 تردد قناة كراميش الجديد 2021
2 تردد قناة كراميش الجديد على قمر نايل سات
3 تردد قناة كراميش الجديد على قمر العربسات
4 قناة كراميش للأطفال
5 برامج قناة كراميش 2021

تردد قناة كراميش الجديد 2021

يسعى عدد كبير من أولياء الامور في الوطن العربي الكبير على البحث عن تردد قناة كراميش الجديد، نظرًا لما تقدمة من محتوى يمزج ما بين المتعة والترفيه مع التعليم والرسائل التربوية، حيث تقدم أجمل الأغاني الهادفة والأناشيد الدينية الرائعة، ويتغير تردد القناة من وقت لآخر لقيام القائمون على القناة بالتحديثات والتطوير المستمر في القناة، وعلى راغبي متابعة بث القناة، القيام بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية سواء على قمر العربسات أو النايل سات :

تردد قناة كراميش الجديد على قمر نايل سات

  • التردد : 11605 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • معامل تصحيح الخطأ  : 4/3 .
  • معدل الترميز : 27500 .

تردد قناة كراميش الجديد على قمر العربسات

  • التردد :  11390.
  • الإستقطاب : أفقي .
  • معامل تصحيح الخطأ  : 4/3 .
  • معدل الترميز  : 27500 .
تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات

قناة كراميش للأطفال

  • يملك القناة رجل الأعمال وسيم عواد وهو مديرها التنفيذ .
  • بدأت القناة في بث محتواها عام 2009م من عاصمة الأردن “عمان” .
  • تستهدف القناة الأطفال بمختلف أعمارهم في الدول العربية والإسلامية .
  • تحرص القناة على تقديم العديد من الأغاني الهادفة للأطفال .
  • تعمل القناة على تنمية مهارات وقدرات الأطفال من خلال تقديم بعض البرامج التربوية .
  • تبث القناة محتواها بشكل مجاني وعلى مدار الساعة .
  • من أهم منشدي القناة :
    • موسى مصطفى.
    • مجاهد هشام.
    • أحمد المنصوري.
    • محمد العدوي.
    • عبد القادر صباهي.

برامج قناة كراميش 2021

تحرص إدارة قناة كراميش على تقديم محتوى مناسب للأطفال يمزج ما بين الترفيه والتعليم، ويستهدف الأعمار من 3 شهور وحتى 10 سنوات، وتعرض القناة العديد من البرامج والأفلام والرسوم المتحركة وكذلك الأغاني والأناشيد الدينية التي ترسخ القيم والتقاليد والأخلاق الحميدة لدى الأطفال، ومن بين تلك البرامج :

  • برنامج سهران.
  • برنامج كركبة.
  • برنامج شمة هواء.
  • برنامج سيبك من أساليبك.
  • برنامج الغشاش .
  • برنامج الطماع .
  • برنامج بيش تعمل حريقة .
  • برنامج حكي صبايا .
  • برنامج في أوقات متفرقة .
  • برنامج نجمك سهران .
  • برنامج ع الطريق .
شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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