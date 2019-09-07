تردد قناة كراميش للأطفال 2019 على القمر الصناعي النايل سات |برامج وأغاني قناة Karameesh







يعتبر تردد تلك القناة من أهم القنوات التي يبحث عنها أولياء الأمور، وذلك للتخفيف عن أذهانهم من الأطفال، حيث أنه لايوجد طفل لا يتابع قناة كراميش بما فيها أغانيها وبرامجها، حيث أنها تقوم بعرض محتوى هادف للأطفال، وذلك من خلال الأفلام والمسلسلات الكرتونية ، بل أنها لم تقتصر عرض ذلك فقط، بل قامت بعرض أيضاً العديد من البرامج والأناشيد الغنائية، والتي يهتم بها معظم الأطفال من فئات مختلفة، والتي ينتظروها دائماً على اشتياق.







تندرج قناة كراميش تحت بند القنوات المجانية الغير مشفرة، حيث أنها تعمل بصفة مستمرة طوال الـ24 ساعة، ولهذا السبب فقد نالت قناة كراميش إعجاب كل مشاهديها من الوطن العربي، وجديراً بالذكر أنه تم تغيير التردد القديم SD بأخر حديث بتقنية HD، حتى يستمتع هؤلاء الأطفال بمشاهدة ممتعة وكذلك صوت وصورة.







تردد قناة كراميش للأطفال

قامت قناة كراميش بالبث في عام 2009، في دولة الأردن، تأقلت عن غيرها من القنوات، وأصبحت من أبرز القنوات الأردنية المخصصة للأطفال، وذلك بسبب المحتوى الذي تقوم بتقديمه للأطفال، والذي من خلاله يتم تعليم الأطفال الأسس الدينية الصحيحة من خلال أناشيد يرددها الأطفال، ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بعرض الترددات الخاصة بالقناة، حتي يتكم لأطفالنا الإستمتاع والمشاهدة بصورة نقية وبدون تشويش.







تردد قناة كراميش للأطفال 2019

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 11316 27500 عمودي ( V) 6/5







التردد الجديد من قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي عرب سات …. 2019

التردد معدل الترميز القطب معدل الترميز الجودة 11390 27500 أفقي ( H) 4/3 HD





