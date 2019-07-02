تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد

تعد قناة كارتون نيتورك بالعربية أحد اشهر قنوات الأطفال الموجودة في الوطن العربي ويتابعها الكثير حول العالم وذلك يرجع لما تقدمة من محتوي فريد وحصري حيث تمتلك القناة حقوق العديد من افلام الكرتون العالمية والشهيرة والتي يتم بثها حصريا علي شاشة Cartoon Network Arabic فقط والتي حصلت علي مدار سنوات عملها علي أعلي نسبة مشاهدة عالية فقد أحبها الكثير من الأطفال وماتقدمة من برامج ممتعة لفئة الأطفال.

لذا من خلال هذا الموضوع علي موقع كلمة دوت أروج سوف أقدم لك تردد القناة علي قمر النايل سات وعرب سات والجديد بالذكر ان القناة انطلقت في عام 2010، ونالت إعجاب جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وتتبع القناة لـ شبكة كرتون نتورك العالمية Cartoon Network، وتملكها شركة تايم وارنر العالمية وتبث محتوياتها من مدينة دبي للإعلام.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019

تلك الترردات متاحة بأكثر من تردد علي قمر النايل سات الأول 12226 والثاني 12228.

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12226 27500 أفقي 5/6 نايل سات 12228 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11747 27500 أفقي 3/4

من خلال تلك الترددات تستطيع تنزيل القناة علي التلفاز الخاص بك من خلال قمر النايل سات وقمر عرب سات علي الأرقام التالية وبمجرد كتابتك رقم التردد ومعدل الترميز والإستقطاب سوف تري ظهور القناة ضمن مجموعة قنواتك التي تتابعها