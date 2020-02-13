تردد قناة كرتون نتورك بالعربية بجودة – HD

تستقطب قناة كرتون نتورك بالعربية الأطفال من مشاهديا من خلال دمج العديد من الرسوم المتحركة الرائعة على شاشتها، وتحوز على أعلى النسب من معدلات المشاهدة لبرامج المسلسلات والأفلام الكرتونية المدبلجة للغة العربية بإتقان.

قناة كرتون نتورك

هي أكبر القنوات على الإطلاق الي توفر من خلال قناتها غير المشفرة، مجموعة من الرسوم الكارتونية العالمية أمريكية المنشأ. ويفضلها الأطفال لكون محتواها ممتع ولا تتضمن مشاهد مبتذلة. وعموماً تعد الرسوم المتحركة عامل أساسي للمساعدة بتوعية الطفل في عمره المبكر.

والقناة نتورك يتابعها القناة الملايين من فئة الأطفال والمراهقين الذين تجتذبهم أفضل الرسوم المتحركة المعروضة على شاشة القناة بأعلى جودة. ويستمر البث على مدار 24 ساعة لعرض فيلماً كارتونيا واحداً تلو الآخر بدون توقف.

وقد ورد الإعلان عن آخر التحديثات لبيانات تردد إستقبال قناة cartoon Network Arabic، على قمري نايل سات، بمدار 7.0 درجة غرب، وعرب سات بدر 6. كما هو موضحاً في الجدول أدناه:

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2020

القمر عرب سات – HD نايل سات التردد 11747 12226 القطبية عامودي أفقي معامل التصحيح 3/4 5/6 إسم القناةعلى الرسيفر CN Arabia

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ومن المناسب الإشارة لكون القناة “Cartoon Network Arabic” بدأت بثها الفعلي في عام 2010 في نسختها العربية، كقناة مجانية ترفيهية موجهة للأطفال وهي في مصاف القنوات الأكثر شعبية ، وتعود ملكية السلسلة إلى شركة تيرنر المنتجة للبرامج التلفزيونية الأصلية، وهي شركة تابعة لشركتها الأم “تايم وارنر.