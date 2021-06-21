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تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عبر النايل سات 2021 الجديد

بواسطة عزت محمد
تردد قناة نتورك بالعربية الجديد تردد قناة نتورك بالعربية 2021

من أكثر قنوات الكرتون العربية الأولى الناقلة لأفلام الكرتون  العالمية المحببة للأطفال الصغار مدبلجة باللغة العربية، وتقدم عبر شاشتها المحتوى التعليمي الترفيهي المميزة للطفل الصغير بجودة عالية بصورة نقية وصوت واضح، ويتمتع الأطفال من خلال شاشتها بمجموعة من أجمل المسلسلات وأفلام الكرتون، التي يمكن متابعتها بمجرد ضبط وتنزيل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عبر النايل سات 2021.

1 قناة نتورك بالعربية CN
2 تردد قناة نتورك بالعربية

قناة نتورك بالعربية CN

تعمل قناة نتورك بالعربية على تقديم مجموعة من أكبر السلاسل الشهير وأجملها على الإطلاق من سلاسل الكرتون الترفيهية للأطفال، وأبرزها:

  • ريك ومورتي.
  • زيج وشاركو.
  • بوكيمون.
  • غريزي والليمنغز.
  • The Cartoonstitute.
  • بيبا الخنزير
  • أوزوالدو.
  • ليث ذا كينغ.
  • Underfist: Halloween Bash.
  • Tony Tube.
  • لوني تونز الجديد.
  • باور بلايرز.

تردد قناة نتورك بالعربية

عبر القمر الصناعي النايل سات، يمكن ضبط قناة نتورك بالعربية بسهولة على جهاز الاستقبال لديك باتباع ما يلي من خطوات:

  • الضغط على القائمة لاختيار تركيب ثم اختيار البحث اليدوى.
  • بعدها قم بتسجيل التردد المعني بقناة نتورك بالعربية كما يلي:
  • التردد الشبكي للقناة 12226
  • معدل الترميز 27500
  • الاستقطاب أفقي 
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • ثم اضغط في النهاية على OK حتى يتم البحث عن القناة وتنزيلها على جهاز الاستقبال لديك بسهولة.

أيضًا عملت إدارة قناة نتورك بالعربية على تنزيل تردد آخر لقناة نتورك العربية ليكون من السهل على الأفراد استقبال القناة بجودة عالية عبر التردد التالي:

  • التردد 11747
  • القمر الصناعي نايل سات.
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
  • معدل الترميز 27500
عزت محمد

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