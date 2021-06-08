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تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية CN الجديد 2021 .. على العربسات والنايل سات

بواسطة شهاب
تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية على النايل سات

تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية CN الجديد على العربسات والنايل سات، ولا سيما أنها القناة التي يفضلها الأطفال والمراهقين بمختلف شرائحهم العمرية، ويزداد البحث على ترددها ولا سيما أن متابيعها يكثر عددهم من وقت إلى آخر، ويقبل الأطفال على متابعتها لما تقدمه من محتوى يمزج بين الترفيه والتعليم، وتبث القناة برامجها على مدار الساعة وبشكل مجاني دون أي رسوم، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية CN الجديد على العرب سات والنايل سات وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

1 تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية CN الجديد 2021
2 تردد قناة كرتون نيتورك على قمر نايل سات
3 تردد قناة كرتون نيتورك على قمر العربسات
4 قناة كرتون نتورك بالعربية
5 برامج قناة كرتون نيتورك بالعربية CN

تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية CN الجديد 2021

تعد قناة كرتون نيتورك بالعربية، من القنوات العالمية المتخصصة في تقديم برامج مناسبة للأطفال والمراهقين في الوطن العربي والعالمي، تقدم برامجها باللغة العربية لجميع الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحرص على تقديم محتواها بتقنية عالية لمشاهدتها بأحدث صورة وصوت، ما يحتم على القائمين عليها تغيير ترددها من حين لآخر، ويتسنى لراغبي متابعة بث قناة كرتون نيتورك بالعربية CN الجديد، بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الآتية على مختلف الأقمار الصناعية كالتالي :

تردد قناة كرتون نيتورك على قمر نايل سات

  • التردد : 11276  .
  • الإستقطاب : عمودي .
  • معامل تصحيح الخطأ  : 4/3 .
  • معدل الترميز : 27500 .

تردد قناة كرتون نيتورك على قمر العربسات

  • التردد :  11747 .
  • الإستقطاب : عمودي .
  • معامل تصحيح الخطأ  : 4/3 .
  • معدل الترميز  : 27500 .
تردد قناة كرتون نيتورك بالعربية CN 2021

قناة كرتون نتورك بالعربية

  • تمتلك القناة شركة ترنر برودكاستيج سيستم العالمية .
  • تم إطلاق بث القناة باللغة العربية في 10 أكتوبر 2010م .
  • كان بث القناة باللغة العربية من ستوديوهات القناة في الإمارات العربية المتحدة .
  • وقعت القناة صفقة ضخمة مع مجموعة بي إن الإعلامية القطرية عام 2015م .
  • تعمل القناة بشكل مجاني وعلى مدار الساعة .

برامج قناة كرتون نيتورك بالعربية CN

يحرص القائمون على إدارة قناة كرتون نيتورك بالعربية CN على تقديم محتوى مناسب للأعمار السنية من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة المراهقة، ويتم بث برامجها والأفلام والمسلسلات بالعربي أو بدبلجتها باللغة العربية لتناسب الأطفال في الوطن العربي الكبير، وتمزج القناة بين المتعة والترفيه مع توصيل رسائل تعليمية وتربوية لمختلف المراحل السنية، ومن تلك البرامج :

  • جوجو بطل الحكاية .
  • كابتن كريم وقطار الحكايات .
  • مسلسل بينجو .
  • كريبتو الكلب العجيب .
  • يابا دابا ديناصور .
  • مغامرات تشاك والأصدقاء .
  • باوند بابيز .
  • بايبي لوني تيونز .
  • سامي رجل الإطفاء .
  • هاها هيريز .
  • جيلي جام .
  • أبناء توم وجيري .
  • دوروثي وعجائب مدينة أوز .
  • سباقات مضحكة .
  • الكلب بات .
  • غريزي والليمنجز .
  • لايزي تاون .
  • بانانا في البيجاما .
شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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