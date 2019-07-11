“تردد قناة” لقمة هنية للطبخ على النايل سات 2019

يبحث العديد من النساء عن “تردد قناة لقمة هنية” الجديد على النايل سات، فقناة لقمة هنية هي قناة مصرية حديثة البث تهتم بجميع أمور المطبخ في مصر والوطن العربي، ومن مميزاتها أنها تقدم أفضل وصفات الطبخ وخاصه الأكلات المصرية والتي نالت إعجاب العديد من المشاهدين من النساء في مصر وخارجها، وتقدم قناة لقمة هنيه جميع وصفات الطبيخ بطرق بسيطة وتكلفة متوسطه لجميع المشاهدين بسهولة، كما تهتم القناة بعرض وصفات الطبيخ بأكثر من طريقة كي تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة، وسوف نوضح لجميع الراغبات تردد قناة لقمه هنية علي النايل سات 2019 .

تردد قناة لقمة هنية على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز لقمة هنية 10727 نايل سات 27500

مزايا قناة الطبخ لقمة هنية 2019

تقدم “قناة لقمه هنيه” وصفات مختلفة لجميع المأكولات الشهيرة في المطاعم المشهورة، وتشرح القناة طريقة التحضير لعمل العزومات وكيفية تنظيمها وشرح أساليب الإتيكيت المعروفة لجميع العزومات أو في الأفراح، فهذه القناة هدفها الأساسي هو تقديم وجبات ذو طعم رائع مع التوفير لجميع الأسر في تكلفة هذه الأكلات، ويتم بث القناة لمدة 24 ساعة متواصلة دون أنقطاع ودون الحاجة إلى أشترك شهرى من أجل مشاهدة القناة، ويتم بث قناة لقمة هنية بجودة عالية وصورة واضحة لجميع المشاهدين، ومن يرغب في ألاستفسار عن أي تردد يكتب لنا في التعليقات أسم القناة وسنرد عليه بالتردد، نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.