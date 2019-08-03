تردد قناة لنا الجديد 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

تردد “قناة لنا”، نقدم لكم التردد الجديد الخاص بالقناة العراقية لنا، التي تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية والكورية المدبلجة الي اللغة العربية علي مدار الساعة، بالإضافة الي مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية الشبابية، كما تحرص قناة لنا علي وجه الخصوص علي مواكبة أهتمامات الشباب العربي سواء من المسلسلات المحببة لهم او البرامج التي تنال أهتمامهم، وتعد قناة لنا واحدة من القنوات المجانية التي تبث المسلسلات علي مدار 24 ساعة دون توقف.

وتحرص قناة لنا الفضائية علي عرض المسلسلات بشكل حصري، وتعرض المسلسلات علي القناة مدبلجة للعربية، كما تتميز القناة العراقية الفضائية لنا بعرض برامج منوعة، مثل برنامج هوب الذي يعرض كل ما هو جديد في عالم الموسيقي العربية والعالمية، بالإضافة الي أجدد الحفلات الموسيقية في العالم، وايضآ تعرض القناة برنامج هلو ستار، التي يقوم بعرض جميع أخبار نجوم هوليود، وايضآ أخبار أشهر الفنانين في تريكا وكوريا.

وتعرض قناة لنا العراقية ايضآ، برنامج تين Ten وتقدم البرنامج النجمة الشابة هيفاء، لعرض اجدد الأغاني الأسبوعية، وعرض ايضآ كل ما هو جديد في عالم الأزياء والموضة، وآخر أخبار الفنانين والممثلين، وعرض أخبار أجدد المسلسلات الكورية والتركية والهندية الجديدة.

وأهم ما يميز قناة لنا الفضائية عن غيرها من القنوات الفضائية الأخري، هو البث المباشر الخاص بالقناة علي الأنترنت، ويتم البث المباشر للقناة علي مدار اليوم لمشاهدة محبي القناة علي مشاهدة القناة عبر موقها الرسمي بشكل مباشر علي الأنترنت علي مدار اليوم عبر الموقع الرسمي الخاص بالقناة “البث المباشر لقناة لنا“، لمتابعة المحتوي الخاص بالقناة من مسلسلات وبرامج وأفلام.

تابع ايضآ:- تردد قناة المجد الفضائية 2019.

تردد قناة لنا الجديد 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12360 27500 – 5/6 SD نايل سات 11372 27500 – 2/3 HD

الجدير بالذكر ان قناة لنا الفضائية قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير التردد الخاص بها علي الأقمار الصناعية بجودة HD وايضآ جود SD لمشاهدة أجدد برامجها الترفيهية والمنوعة بجودة عالية مع صورة فائقة الوضوح بدون أي تقطيع للإرسال الخاص بالقناة.