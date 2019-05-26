تردد قناة لنا lana tv “الجديد” على القمرين نايل سات و”ياه سات 2019

تردد قناة لنا lana، هي قناة عربية فعالة في عرض الدراما على أنواعها، فعبر كتالوج منظم تذيع المسلسلات السورية الأكثر جذباً في الوطن العربي. تردد لنا الجديد السورية 2019 تبث حالياً على القمر الصناعي نايل سات فقط.

وبالرغم من قصر عمر القناة بإنطلاقها الأول في 2018 فقد أكتسبت شهرة منقطعة النظير ونالت إستحسان مشاهديها في الشرق الأوسط.

وبشكل مستمر وبلا توقف تبث على مدار 24 ساعة المسلسلات الشامية بكل تصانيفها. وكانت “lana tv” تتخذ القمر نايل سات لإلتقاط إشارتها إلا أنها مؤخرا ضمت القمر الياه سات YahSat 52.5 E.

ومن بين برامجها “أمل”، قصة حلم” حيث يتم إستضافة فنانين كبار ليجري معهم حوار تلفزيوني لكل فنان في حلقة خاصة للتطرق لأمور متعلقة بالفن وجوانب من الحياة الشخصية والتي يتم التحدث بها للمرة الأولى.

وتنتج قناة لنا عدداً من البرامج الفنية وأطلقت مؤخراً برنامج “أكلناها” وهو من تقديم الفنان باسم ياخور الذين يستقصي أموراً من ضيوف الفنانين عبر طرح أسئلة محرجة وسرية واذا عجز عن الإجابة فسيضظر الى تناول الطعام الفظيع!

وتتميز لنا بعرضها المسسلات الشامية القديم منها والحديث. وهي خطوة فطنة لأن الأجيال المتقدمة تتوق لمشاهدة ما تم إنتاجه من أعمال درامية في العقود الماضية.