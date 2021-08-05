تردد قناة لنا lana tv HD السورية الجديد نايل سات وعربسات 2021

تردد قناة لنا، يبحث السوريون وغيرهم من العرب ليل نهار عن تردد هذه القناة المميزة التي تعرض أحدث وأجمل مسلسلات الدراما السورية على شاشتها منذ سنوات، كثرة البحث عن القناة متزايدة بعد أن قامت القناة بتحديث ترددها وأصبحت تبث على تردد جديد، وهو الأمر الذي أدى إلى فقد القناة عند الكثير من محبيها ومتابعيها منذ سنوات، ونعرض لكم في موقع كلمة دوت اورج التردد الجديد الخاص بها نظرا للاهتمام الكبير من طرف عشرات الآلاف من مشاهديها عنه، فالقناة متميزة في عدد من المجالات عن بقية القنوات الأخرى المنافسة لها في الوطن العربي، وكونت قاعدة جماهيرية عريضة جدا في جميع أنحاء العالم العربي، حيث أعادت دراما السورية الرائعة إلى الواجهة الإعلامية من جديد بعد غياب استمر لسنوات ولضعف القنوات الأخرى التي كانت تقوم بهذا العمل، لتعيد لنا الدراما السورية بحلة جديدة جعلتها تعتبر أفضل قناة عارضة للمسلسلات السورية في الوطن العربي وأصبحت القناة التي لا بديل لعشاق الدراما السورية عنها.

تردد قناة لنا السورية

لنا السورية بشعارها الجميل “لنا ما نرى” حققت قفزة نوعية في المجال الذي تبث فيه ونالت احتراما وقبولا من طرف ملايين عشاق الدراما السورية، حيث تعتبر الآن أفضل قناة سورية على الاطلاق واكثرها متابعة وأهمية، كانت بداية إطلاقها قبل ثلاث سنوات في مايو من العام 2018، لكنها ورغم قصر عمرها إلا أنها تجاوزت أكبر القنوات المخصصة في مجالها وكونت جمهورا عريضا لها ليس في سوريا وحدها بل في جميع البلدان العربية ولجميع عشاق الدراما السورية، التي كانت تعتبر الأفضل في الوطن العربي، اضطرت قناة لنا إلى تأسيس قناة أخرى تعرض المسلسلات والبرامج المتعلقة بالفن والتمثيل في سوريا عرف بلنا بلس، وكان لها دور رائع مع أختها الكبرى في إعادة الدراما إلى سابق عهدها في سوريا رغم أن القناتين مازالتا في بدايتهما فلم يمر عليها وقت طويل، لكن إدارة هذه القنوات استطاعت أن تفعل المستحيل من أجل ذلك، وهذا تردد قناة لنا السورية بعد التحديث الأخير لها.

تردد قناة لنا Tv HD

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ نايل سات 12360 27500 عمودي 3/4 نايل سات 10727 27500 أفقي 3/4

برامج لنا السورية

تقدم قناة لنا السورية جملة من البرامج المتعلقة بالفن وأخبار الفنانين والمشاهير في الوطن العربي، ويقدم هذه البرامج جملة من أفضل الإعلاميين في المنطقة العربية وتحديدا في سوريا، لكنها تخصص أكبر وقت ممكن للمسلسلات السورية الرائعة، وسنعرض لكم جملة من أشهر هذه المسلسلات والبرامج الرائعة والتي مكنت القناة من أن تكسب شعبية عريضة في جميع أرجاء الوطن العربى، ومن بين البرامج التي تقدمها وكذلك المسلسلات: مسلسل نلتقي غدا وفرصة أخيرة والبناء 22 ومرايا وغيرهم، حيث أنه لا يمكننا أن نحصر لكم في مقال جميع تلك البرامج والمسلسلات ولا حتى عشر معشارها، فهي حققت قفزة نوعية بكثرة ما تعرضه على شاشتها من محتوى متنوع وجميل، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية لنشاهد عمليات البحث بهذه الكثافة كل يوم عن تردد قناة لنا الجديد.

مميزات القناة

قناة لنا السورية قناة دراما جديدة في هذا المجال حيث أنشئت قبل ثلاث سنوات فقط لكنها وصلت مكانة كبيرة في قلوب عشرات الآلاف إن لم يكن يكن الملايين من عشاق الدراما السورية، هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا أن القناة تميزت في أمور عديدة أوصلتها إلى هذه المكانة الرفيعة مقارنة بعدد كبير من القنوات الأخرى المنافسة لها ومن بين المميزات التي أوصلتها هذه المكانة: