تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من القنوات العربية المخصصة للأطفال، وهي قناة عربية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويذكر أنه قد تم القيام بتأسيس قناة ماجد، وبداية البث الإذاعي لها في عام 2015 ، لتصبح بعد ذلك واحدة من مجموعة القنوات الفضائية التي تضمها شبكة أبوظبي الإعلامية.

تردد قناة ماجد كيدز

ومن الجدير بالذكر أن قناة ماجد كيدز تقوم بعرض الكثير من أفلام الرسوم المتحركة المختلفة والمتنوعة إلى حد كبير، والتي يفضلها عدد كبير للغاية من الأطفال على مستى العالم العربي أجمع، ولا تكتفي القناة بعرض الأفلام فقط، بل تهتم أيضًا ببث وإذاعة العديد من البرامج المختلفة التي تعمل على إثراء وتنمية الطفل، من برامج قد تم العمل على تأسيسها للأطفال فقط لتناسب الفئة العمرية الخاصة بهم.

برامج قناة ماجد للأطفال

برنامج روبتك: ويهتم هذا البرنامج بتقديم أحدث الإصدارات والأخبار التي تخص عالم التطوير والتكنولوجيا، ويتم شرح ذلك بالكثير من الطرق البسيطة السهلة، حتى يصل هذا المحتوى إلى الأطفال بأسهل طريقة، ويعرض البرنامج أفضل التطبيقات، وعيوب ومميزات كل تطبيق على حدى.

برنامج ريشة: هو برنامج فني قد تم تخصيصه للأطفال من عمر 6 إلى 12 عام، يهدف البرنامج إلى تنمية موهبة الأطفال الذين يمتلكون موهبة الرسم، والعمل على تحسين مهاراتهم المختلفة، ويعتبر هذا البرنامج من البرامج الترفيهية البسيطة، وبالرغم من ذلك يفيد الطفل.

برنامج أرقام وألوان: هو برنامج مسابقات من المقام الأول، يحتوى على قدر كبير من الترفيه والتسلية، فيشارك من خلاله العديد من الأطفال كمتسابقين في البرنامج، من خلال المشاركات الهاتفية، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويختبر البرنامج معلومات الأطفال في العديد من المجالات بطرق بسيطة.

برنامج أبطال الغد: برنامج يقدم مرة كل أسبوع، ويقوم البرنامج بالاعتماد على تقديم العديد من المواهب المتميزة في مجال الرياضة، كما يسعى إلى خلق شعور من حب الرياضة لدى الأطفال الصغار، ويعمل البرنامج على تقديم الأطفال الموهوبين على شاشة التلفاز.

تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات