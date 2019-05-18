تردد قناة ماجد للأطفال 2019 على قمر نايل سات الجديد Majid Kids

ننشر أحدث تردد قناة ماجد للأطفال الجديد ، وكيفية ضبط قناة ماجد تردد 2019 بعد التعديل على القناة، أشهر قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية وهي قناة عربية تقدم برامج عديدة للأطفال بتقنية hd وذلك كي يستمتع الأطفال، أثناء مشاهدة البرامج المتميزة التي تقدمها حيث تتميز ببرامجها التي تبث معلومات قيمة للطفل، بالإضافة إلى زرع القيم والمبادئ الجميلة في أطفالنا منذ الصغر وهي تُبث من أبو ظبي وتُعرض كلها على التردد الجديد لقناة ماجد.

تردد قناة ماجد للأطفال hd

القناة أُسست عام 2015 وتعرض أفلام كرتون للأطفال، على هيئة رسوم متحركة كما تعرض برامج ومسابقات للأطفال أيضا، وقد سميت بهذا الإسم نسبة إلى مجلة ماجد الشهيرة والمفضلة أيضا لدى الاطفال، وتعرض برامجها حتى الآن في أبو ظبي وهي عبارة عن قصص وألعاب تعمل على تنمية مهارات الأطفال.

جدول برامج قناة ماجد للأطفال 2019

برنامج روبتك: وهو عبارة عن برنامج خاص بعالم التكنولوجيا بشكل مبسط للأطفال.

برنامج ريشة: وهو للأطفال من ست سنوات فيما فوق وهو يهتم بتعليم الأطفال الرسم وينمي مواهبهم بطريقة سهلة.

برنامج رحلة: وهو يُقدم أسبوعيا وهو يبرز معالم السياحة في دولة الإمارات والعالم أيضا.

برنامج أبطال الوغد: وهو يُقدم أسبوعيا ويهتم بمواهب الأطفال الرياضية وينميها.

أنا زهرة جونيور: برنامج للفتيات في مرحلة المراهقة حيث يقدم معلومات ونصائح للفتيات بهذا السن فيما يتعلق بأخبار أحدث صيحات الموضة والجمال على تردد قناة ماجد الجديد للأطفال.

إضبط الآن تردد قناة ماجد الجديد

ولم تكتف قناة ماجد الفضائية بتلك البرامج المميزة والجميلة التي تعرض على شاشتها فهي تقدم أيضا مسلسلات الكرتون المسلية للأطفال مثل برنامج كسلان، النقيب خلفان، كرملة وغيرها من المسلسلات المتحركة الممتعة التي تفيد فعلا الأطفال وتنمي من ذكائهم والتواصل الاجنماعي وتعلمهم القيم والمبادئ الجميلة.

تم تغيير التردد للتمتع بقوة إشارة عالية وذلك بتقنية HD كما يلي:

التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال 2019 على القمر الصناعي النايل سات: تردد: 12226 h معدل الترميز: 27500

يمكن مشاهدة قناة ماجد للأطفال تردد 2019 من خلال موقع قناة ماجد الرسمي على الانترنت، ومتابعة كل هذه البرامج والمسلسلات الكرتونية بدون تشفير عبر البث المجاني لها على مدار اليوم.