تردد قناة ماجد للاطفال.. Majid kids على الأقمار عرب سات ونايل سات 2019 الجديد

لا يمكن نكران الدور التي تلعبه قنوات الاطفال في إسناد الطفل بالمعرفة وتنمية مراكز الفطن لديه، تلك القنوات مهمة خصوصاً التي تبث محتوى تعليمي ممزوج بالتسلية ما يسهل على الطفل بسرعة التعلم بسبب المحتوى القريب منه كطفل. فلذلك تخضع قنوات الأطفال للمراقبة من قبل أولياء الأمور لإختيار الباقة المناسبة لأطفالهم لتقوية عقولهم، وفي صدارة الفضائيات التلفزيونية هي قناة ماجد التي نقوم بإدراج تردد هذه القناة على القمر النايل سات والعرب سات.

Majid kids tv

من المناسب معرفة متى بدأت قناة ماجد، فهي قناة تأسست في العام 2015، والذي إسمها مستمد من مجلة ماجد الأشهر في منطقة الخليج والتي تصدر من الإمارات، قناة ماجد تمكلها شبكة أبو ظبي للإعلام، وهي قناة تقدم محتوى عالي الجودة، وتقوم حالياً بتقديم بث مشترك للبرامج العلمية الوثائقية مع قناة أبوظبي ناشونال كيدز. تعتمد قناة ماجد على دفع الطفل لإدراك الخطأ والتصرف الذكي في مختلف المواقف التي يقابلها الشخص في يومياته، وذلك من خلال الرسوم المتحركة لأشهر الشخصيات المحببة للأطفال مثل ماجد ، كسلان، أمونة، النقيب خلفان، فضولي. حيث تتضمن الحلقات التلفزيونية مشاهد مختلفة تحاكي مواقف وظروف معينة تعيشها الشخصيات الكارتونية.

تردد قناة ماجد على نايل سات

معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12467 H أفقي، معامل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD

معدل الترميز 27500 التردد على العربسات 11804 H أفقي، بجودة SD

وتظهر القناة في قائمة القنوات تحت إسم “Majid Kids”

تعزيز قدرات الطفل وجوانب الإبداع عنده أفضل ما تتميز به قناة ماجد، حيث سيكون الطفل الذي يعيش طفولته المبكرة قادراً على إتيان التعامل الإيجابي والمثالي داخل أسرته فضلاً عن محيطه الخارجي. بكل تأكيد، لأن النضوج العقلي سيأتي سريعاً، قم في هذه اللحظات بضبط تردد قناة ماجد 2019 على جهاز الرسيفر في منزلك، لتستقبل بث القناة بجودة عالية الوضوح بتقنية hd كما يمكن إلتقاطها بالجودة العادية SD، حيث أن قناة ماجد متاحة على الأقمار الصناعية، عرب سات، نايل سات. وتقدم قناة ماجد التابعة لشبكة أبوظبي، محتواها الذي يتضمن البرامج المنوعة والوثائقيات العلمية، على مدار الساعة بلا توقف مطلقاً، فهي تبث على مدار اليوم 24 ساعة، ومن أبرز البرامج المخصصة للأطفال التي يتم إذاعتها على الفضائية هي: أرقام وألوان، روبتك، ريشة، أبطال الغد. وإلى جانب بثها رسوم الكرتون أو الإنمي فهي تبث برامج في شتى المجالات والتي هي دائماً جذابة للأطفال.