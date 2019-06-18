تردد قناة ماجيستك سينما الجديد على النايل سات| Frequency Channel Majestic Cinema 2019

تردد قناة ماجيستك سينما الجديد على النايل سات، تعد قناة ماجيستك من القنوات المصرية المميزة التي تعرض أفلام متنوعة كالأفلام العربية، الهندية والأجنبية على مدار الـ 24 ساعة ، حيث أصبحت أول قناة عربية في الشرق الأوسط التي تبث أفلامها بتقنية 3d على الشاشات التليفزيونية المنزلية من خلال شراء نظارة تسمى نظارة ماجيستك الخاصة لمشاهدة أفلام 3D على قناة ماجيستك سينما.

تردد قناة ماجيستك سينما Frequency Channel Majestic Cinema 2019

تميزت قناة ماجيستك سينما بعرض أفلامها طوال اليوم بشكل مجاني أي دون توقف أو تشفير، فهي عادةً تبث أحدث الأفلام في العالم سواء عربية أو أجنبية، فهي تبحث عن كل جديد لتعرضه على قناتها وتجذب أكبر قدر من المشاهدين في الوطن العربي، لذلك فهي مهتمة بعرض الأفلام الأجنبية ذات طابع الأكشن والرعب والخيال العلمي المترجم للغة العربية، بالإضافة إلى عرض الأفلام الهندية الرومانسية المفضلة لدى العديد من المشاهدين.

كما توفر قناة ماجيستك سينما أفلام أجنبية حديثة من دور السينما العالمية والتي تم ترجمتها باللغة العربية من خلال خبراء في الترجمة، كما توصلت إلى تقديم صوت وصورة عالية الجودة عن طريق التكنولوجيا الرقمية، ولم تكتفي بقيامها ببعض التحديثات الأخيرة بل قامت بعرض فيلم جديد 3D كل يوم خميس، حيث يعد انفراد بها من خلال نظارة ماجيستك الثلاثية الأبعاد.

Frequency Channel Majestic Cinema 2019

ومن أجل جذب أكبر قدر من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط، قامت قناة ماجيستك سينما بإطلاق موقع إلكتروني خاص بها، كي تسهل على مشاهديها بمتابعة مواعيد عرض الأفلام الجديدة، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام الفائتة منهم.

ولم تقتصر على الموقع الإلكتروني فقط، بل قامت أيضاً بصنع رسيفر ماجيستك الجديد الذي يعمل بدون ستلايت ( طبق) أو أسلاك، حيث تحتوي مجموعة قنوات ماجيستك على 20 قناة تابعة لها، بالإضافة إلى أكثر من 1400 قناة أخرى تعرض أفلام ومباريات مثل قنوات Bien Sport والعديد من القنوات الأخرى.

تردد قناة ماجيستك سينما الجديد على النايل سات 2019