“إشارة” تردد قناة ماسبيرو زمان على القمر “نايل سات”

ماسبيرو زمان Maspero Zaman قناة مصرية حكومية تتخصص في تقديم المسلسلات القديمة والمسرحيات والتمثيليات النادرة. وهي إحدى قنوات التلفزيون المصري. ويديرها أشرف الغزالي، وتضم جدول بثي يندرج على بث أعمال تلفزيونية أنتجت على مدى عقود سابقة. وتتميز قناة ماسبيرو زمان بإمتلاك حقوق كبيرة متعلق بمحتواها الحصري الذي لا تمكله أي قناة مصرية أخرى.

قناة ماسبيرو

ومن خلال القمر نايل سات يتاح إستقبال قناة ماسبيرو على مدار 24 ساعة، ليستوعب البث التلفزي خريطة من المسلسلات المصرية القديمة التي تروق للمشاهدين. حيث أن المسلسلات الكلاسيكية تميزت بجرأة السيناريو وكونها أقرب للواقع المجتمعي. لذلك جذبت جمهور لا ينقطع على مر الأجيال. كما تهتم قناة ماسبيرو بالتراث القديم من خلال عرض السهرات الغنائية وأعمال الدراما القصيرة. ما سمح لها بتكوين قاعدة جماهير بالملايين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسست قناة ماسبيرو زمان في 2016، في أنطلاقة مشابهة لقناة سابقة تعثرت حملت إسم قناة التلفزيون العربي في 2010، في ذكرى الـ 50 لتشييد ماسبيرو، وأنتشرت على مدى السنوات القليلة ظهور القنوات المصرية الخاصة العارضة للدراما المصرية على مدار الساعة. تعمل قناة ماسبيرو المصرية بإعادة أرشيف غني متمثل بالتراث الإنتاجي في مختلف الأزمان. وهي دائماً ترضي ذوق المشاهد بعرض المسلسلات الناجحة التي يلعب بطولتها كبار الفنانين المصريين والتي لا ينفك عن مشاهدتها أي مشاهد عربي.

تردد قناة ماسبيرو زمان

القمر نايل سات التردد 11842 الإستقطاب أفقي H ترميز 27500

ويمكن من الترددات المدرجة في الجدول أعلاه، إستقبال قناة ماسبيرو زمان بلا أي إنقطاع أو تشويش، بمجرد إدخال بيانات الترددات في إعدادات جهاز الرسيفر، ثم حفظها بعد إضافتها يدوياً بشكل صحيح. ليتم إلتقاط إشارة قناة ماسبيرو بشكل فوري. وظهورها ضمن قائمة القنوات بإسم Maspero Zaman، ويمكن مشاهدة المرئيات التي تشاركها القناة على الصفحة الخاصة بموقع فيسبوك، فضلاً عن مقاطع الفيديو المرفوعة على موقع يوتيوب.