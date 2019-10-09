تردد قناة مرح للاطفال.. المتميزة بالبرامج التثقيفية والأناشيد

يمكنك إلتقاط تردد واحدة من أهم قنوات الأطفال “Mara7 TV”، ليستمتع الطفل بأفضل ما يمكن تقديمه من المحتوى المرئي الذي يستهدف الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة، ولكوننا نعلم ان تردد قناة مرح بات شائعاً القيام بالبحث عنه في محرك البحث جوجل فعملنا على توفيره بشكل صحيح في هذه المساحة الألكترونية.







وقناة مرح التلفزيونية تبث من العاصمة دمشق حيث مقرها في سوريا، ولها شريحة واسعة في شتى أنحاء الوطن العربي. وتعمل على دمج مزيج من البرامج المتنوعة بأعلى جودة، مثل الأناشيد المحفزة، والكليبات الغنائية ،برامج مسلية في إطار ترفيهي. من القنوات الموصى بها بالكامل، إدخال البرامج الترفهية والتعليمية يجعل لها من الأولوية للمشاهدة، إضافة لذلك – عرض الرسوم المتحركة، المتميزة، فإن بثها في إطارات مختلفة – المعرفة – من شأنه ان يساهم في خلق نشأة إيجابية لدى الأطفال عموماً، مع كثير من القيم والأخلاق التي يجب للطفل الاعتراف بها.

تردد قناة مرح للأطفال السورية







ومنذ إطلاق القناة أتسع قطاع المشاهدين بشكل سريع في أنحاء الوطن العربي. فتكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية جلب لها مكانة خاصة لدى المشاهد العربي. خصوصاً انها قناة مرح قناة تلفزيونية غير مشفرة بتردد مفتوح – متاحة مجاناً للجمهور العام. باقة مرح الرائعة تسمح بزيادة مستوى الذكاء عند الأطفال، زرع الأخلاق النبيلة، المثابرة في العمل، التواصل مع المجتمع بشكل سليم والتعامل مع الظروف بشكل مناسب.

مع إدخال تردد قناة مرح للاطفال السورية Mara7 TV – الصحيح- على القمر نايل سات، في أعدادات جهاز الرسيفر، سيكون ممكناً إستقبال إشارة البث بصورة واضحة وصوت نقي، والأستمتاع بأفضل البرامج المقدمة للطفل أونلاين سواء كانت تعليمية أو تثقيفية

معدل الترميز تردد القناة FEC 27500 v)12054) 5/6