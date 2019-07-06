“تردد قناة” مسايا علي النيل سات 2019

يبحث عنها العديد من المواطنون داخل مصر وخارجها، فقناة مسايا هي قناة فضائية يتم بثها من سوريا وتهتم بعرض والأفراح والمناسبات الشخصية ليس من سوريا فقط وأنما من جميع البلدان العربية، فهي تهتم ببث السعادة في نفوس متابعيها من خلال الحفلات والمناسبات المختلفة التي تحدث، وتهتم أيضاً بكل ما يخص تجهيزات أزياء العروس وكوشة الأفراح وعرض أحدث أساليب التجميل الحديثة والمكياج وأحدث وسائل التصوير أيضاً، فسنعرض للجميع ترددها لمن يرغب في البحث عنها.

تردد قناة مسايا الجديد 2019

القمر التردد الجودة نايل سات 11096 H SD

أماكن بث قناة مسايا Massaya TV

“قناة مسايا” يتم بثها في العديد من الدول العربية في مصر وسوريا ودبي ولبنان والكويت، ويتم بث قناة مسايا خلال 24 ساعة دون انقطاع علي القمر الصناعي يوتلسات والذي يعتبر قريب جداً من القمر الصناعي نايل سات، وتشتهر قناة مسايا بوجود برنامج مسايا الخير سوريا والذي ما دائماً يعرض جميع الأفراح السورية وجميع أخبار الفن وأعياد الميلاد للمشاهير، وهناك أيضاً برنامج مرح في فرح، وبرنامج النهارده فرحي مما تنشر البهجة بين العديد من متابعيها داخل المنازل، ويتم استقبال قناة مسايا علي الريسفر الخاص مع برمجته علي التردد الذي تم توضحيه اعلي، ودائماً ما سنتابع معكم كل الترددات الحديثة التي يتم بثها لمن يبحث عن أي قناة جديدة، ومن يرغب في معرفه أي قناه جديدة يقوم بترك تعليق بالقناة التي يرغب في الحصول علي ترددها.