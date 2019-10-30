تردد قناة مصر التعليمية 2019..إحدى قنوات مجموعة النيل الأكثر بحثاً

قناة مصر التعليمية تعتبر قناة مهمة للطلبة في مدارس مصر، وهي فضائية ضمن قنوات النيل المتخصصة، التي تبث بواسطة القمر نايل سات، يلجأ إليها المصريين للإستفادة من الدروس المقدمة من قبل المعلمين ذوي الخبرة العالية. يظهر المعلمين في بث مباشر من المتخصيين في جميع المواد مثل الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، العربية.







ماذا هو محتوى قناة النيل التعليمية

وتمثل قناة مصر التعليمية خياراً مثالياً للطلبة بدلاً من التعاقد مع الدروس الخصوصية مرتفعة الثمن. هذا ما يسمح للحصول على تعليم جيد بعيداً عن تكاليف اضافية، ويتبع تطوير المناهج الدراسية بإستمرار في مصر وإصلاح المنظومة التعليمية ومواكبة فتح المدارس والجامعات للحصول على جودة التعليم مع توظيف الأساتذة الأكثر تأهيلاً في جميع التخصصات







وترتكز قناة مصر التعليمية على إبراز الشروحات بشكل مبسط يعيه الطالب، وتقديم المحاضرات أونلاين، وحل المسائل بما يضمن الوصول إليها من قبل الطالب وتلقيهم تعليم مجاني، هذا بالتأكيد سيرجح إرتفاع المستوى التعليمي للطلاب والطالبات من جميع محافظات مصر، حيث تستهدف قناة مصر التعليمية كل المراحل الدراسة ليشمل ذلك مرحلة الثانوية العامة، والمرحلة الإعدادية والإبتدائية، ومن المعروف ان الإنتقال المرحلي يجب أن يعزز بفهم واعي وصقل للأداء لا سيما في مادة الرياضيات، ما يسهل الإلمام بالقوانين الجديدة في المراحل التالية، وبلا شك ان قناة التعليم تؤدي الدور في هذا الجانب بما يمكن الطالب تحسين القدرة الإستنباطية.

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تبث قناة مصر التعليمية EDUC 1 على القمر nilesat، لتقديم محتوى تعليمي راقي، بإعتماد جودة البث (SD) ويستمر البث التلفزي على مدار 24 ساعة ما يتيح لأولياء الأمور والطلاب اللجوء للقناة لها في أي وقت.

تردد قناة مصر التعليمية







القمر نايل سات التردد: 11747 الإستقطاب رأسي ترميز 27500 FEC:3/4 تردد قناة النيل التعلمية

في النهاية قد أرشدنا الزائر إلى التردد الصحيح الخاص بقناة مصر التعلمية التابعة لمجموعة قنوات النيل، وتضم القناة برامج منها، ‏مدرسة على الهواء، ‏اللى يفوتك اتفرج عليه ، ‏برنامج لغات العالم، وتعد من القنوات التي يحرص طلبة المدارس في مصر على متابعتها والإستفادة منها على الدوام. إذا أعجبك مقال تردد قناة مصر التعلمية 2019، قم بمشاركته على مواقع التواصل في تويتر أو فيسبوك.