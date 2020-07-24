تردد قناة مصر الزراعية misr alzeraya 2020 الجديد قمر نايل سات

تردد قناة مصر الزراعية هي قناة تبث من داخل مصر، يركز محتواها على التعرض لكل ما يخص مجال الزراعة في إستراتيجية تقوم على دعم القطاع الزراعي والدواجن من خلال توجيه التعليمات المساعدة في تنمية الإنتاج، وحفط الثروة النباتية والحيوانية بأساليب حديثة، وخلق أساسيات يبنى عليه في تحسين جودة المنتج وتسهيل تسويقه محليا وخارجياً. يتم بث قناة مصر الزراعية على قمر Eutelsat 7 West A بمدار نايل سات بدقة SD.

قناة مصر الزراعية

لطالما كانت قناة مصر الزراعية دليلاً للحصول على المعرفة في التعامل مع الزراعة، من خلال أفكار ودراسات يناقشها المهندسين الزراعيين والخبراء تسهم بإعتماد أساليب تدعم تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، والتعريف بالأخطار المستقبية المحدقة بالبيئة الزراعية، وتحديد السلبيات والإيجابيات في كل نشاط يمارسه صاحب التخصص متأثراً بتحولات سياسية إقتصادية ومناخية على المدى القريب والبعيد.

تشتمل القناة الزراعية الفريدة من نوعها، على عدة أنواع من البرامج الهادفة لتقديم الخبرات والتوصيات، مع الإفصاح عن الخطط المثلى في الإستثمار الزراعي، وكذلك الحيواني.إستناداً للبيانات والأرقام وآخر الإحصائيات الرسمية، المنشورة من قبل الإستشاريين، مع الإرشاد الى البحوث العلمية التي تعطي نموذجاً أولي قبل عملية الإنتاج وبعده، في القطاع الزراعي، مروراً لتصدير المنتج من قبل البائع.

تردد قناة مصر الزراعية