Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة مكملين الجديد 2021 علي جميع الأقمار

بواسطة Hossam Sharaf
تردد قناة مكملين الجديد 2021 تردد قناة مكملين الجديد 2021

 قناة مكملين “Mekameleen“: هي قناة مصرية فضائية تقوم بالبث من خارج مصر، وقد نالت القناة شهرة كبيرة بسبب التسريبات التي قدمتها القناة للقيادات المصرية بالإضافة إلي مجموعة البرامج الجريئة التي تقدمها القناة ونظراً لذلك فإنه يتم التشويش على القناة مما يستدعي إنشاء تردد جديد لقناة مكملين والشرق، ويتساءل العديد من العرب عن تردد قناة مكملين الجديد 2021 وترددات قنوات مكملين محمد ناصر وقناة الشرق، وقناة مكملين تُعد واحدة من مجموعة القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

1 تردد قناة مكملين الجديد 2021
2 تردد قناة مكملين على النايل سات
3 تردد قناة مكملين الجديد على سهيل سات
4 تردد قناة مكملين الجديد 2021 على هوت بيرد
5 تردد قناة مكملين والشرق ووطن 2021 على النايل سات
6 أشهر وأفضل برامج قناة مكملين

تردد قناة مكملين الجديد 2021 

يمكنك استقبال تردد قناة مكملين والشرق الجديد على النايل سات والهوت بيرد وسهيل سات لمتابعة البرامج المشهورة كبرنامج محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهم من الإعلاميين الإخوان بالإضافة باقة كبيرة من البرامج التي تعكس نبض الشارع المصري والعربي والتي تكشف عن كواليس الحياة السياسية في الوطن العربي وأحياناً تتجه للأخبارالعالمية أيضاً وذلك من خلال مجموعة الترددات التالية: 

تردد قناة مكملين على النايل سات

لأن القناة تتعرض دائماً لمحاولات التشويش وانقطاع البث نظراً لما تعرضه القناة من آراء وتقارير معارضة للحكومة والقيادات العربية والمصرية، فإن القائمين على القناة يسعون دائماً لتجديد وتحديث تردد قناة مكملين والشرق ووطن وباقي القنوات التابعة للإخوان المسلمين بسبب مشكلة تردد قناة مكملين وانقطاع البث وإليك ترددات قناة مكملين الجديدة 2021 نايل سات.

  • الترددات: 12687 – 11411 – 11315 
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6 
  • الاستقطاب: أفقي 
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات 

تردد قناة مكملين الجديد على سهيل سات

يمكنك استقبال قناة مكملين من خلال التردد الجديد على سهيل سات ومشاهدة البرامج التي ترغب بها من خلال الترددات التالية:

  • التردد: 11142 – 10730
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: أفقي 
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: سهيل سات

تردد قناة مكملين الجديد 2021 على هوت بيرد

  • التردد: 12111 – 11471
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: هوت بيرد

قد ترغب في استقبال قناة الجزيرة أيضاً من خلال ترددها الجديد: تردد قناة الجزيرة الجديد 2021

تردد قناة مكملين والشرق ووطن 2021 على النايل سات 

هناك تردد واحد يجمع مجموعة القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ولكن بسبب التشويش وكثرة انقطاع البث فقد لا يعمل التردد لذلك قم بتجربة هذا التردد وإذا لم يعمل يجب عليك استخدام التردد الخاص لكل قناة منهم، تردد قناة الشرق الجديد ومكملين ووطن:

تردد قناة مكملين والشرق

  • التردد: 12687
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6 
  • الاستقطاب: أفقي 
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات 

أشهر وأفضل برامج قناة مكملين 

  1. برنامج مصر النهاردة: والذي يقدمه الإعلامي المشهور (محمد ناصر).
  2. برنامج  تغطية خاصة.
  3. برنامج الميدان يحكي.
  4. برنامج مع زوبع.
  5. برنامج نبض مصر.
Hossam Sharaf

محرر ومدون لدي العديد من المواقع ومنها موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة-شعبة المحاسبة، مُحِب للتصفح علي الإنترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد قناة الجزيرة الجديد 2021

أخبار التقنية

“إشارات ورموز” تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD، SD

أخبار التقنية

“إشارات ورموز” تردد قناة إم تي في لبنان 2020 “MTV LEBANON HD”

أخبار التقنية

ضبط” رموز تردد قناة الجديد تي في اللبنانية 2020

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة دراما الوان التركية على نايل سات 7 غرب

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة المجلس الكويتية Al Majlis TV على نايل سات

أخبار التقنية

إضبط تردد قناة atv-ALADALAH الكويتية على نايل سات

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD بدر 4 و”نايل سات

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة الشارقة الرياضية hd على نايل سات

أخبار التقنية

كود تحويل فليكسات فودافون وتكلفة الخدمة وجميع الشروط المطلوبة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.