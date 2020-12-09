تردد قناة مكملين الجديد 2021 علي جميع الأقمار

قناة مكملين “Mekameleen“: هي قناة مصرية فضائية تقوم بالبث من خارج مصر، وقد نالت القناة شهرة كبيرة بسبب التسريبات التي قدمتها القناة للقيادات المصرية بالإضافة إلي مجموعة البرامج الجريئة التي تقدمها القناة ونظراً لذلك فإنه يتم التشويش على القناة مما يستدعي إنشاء تردد جديد لقناة مكملين والشرق، ويتساءل العديد من العرب عن تردد قناة مكملين الجديد 2021 وترددات قنوات مكملين محمد ناصر وقناة الشرق، وقناة مكملين تُعد واحدة من مجموعة القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

تردد قناة مكملين الجديد 2021

يمكنك استقبال تردد قناة مكملين والشرق الجديد على النايل سات والهوت بيرد وسهيل سات لمتابعة البرامج المشهورة كبرنامج محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهم من الإعلاميين الإخوان بالإضافة باقة كبيرة من البرامج التي تعكس نبض الشارع المصري والعربي والتي تكشف عن كواليس الحياة السياسية في الوطن العربي وأحياناً تتجه للأخبارالعالمية أيضاً وذلك من خلال مجموعة الترددات التالية:

تردد قناة مكملين على النايل سات

لأن القناة تتعرض دائماً لمحاولات التشويش وانقطاع البث نظراً لما تعرضه القناة من آراء وتقارير معارضة للحكومة والقيادات العربية والمصرية، فإن القائمين على القناة يسعون دائماً لتجديد وتحديث تردد قناة مكملين والشرق ووطن وباقي القنوات التابعة للإخوان المسلمين بسبب مشكلة تردد قناة مكملين وانقطاع البث وإليك ترددات قناة مكملين الجديدة 2021 نايل سات.

الترددات: 12687 – 11411 – 11315

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة مكملين الجديد على سهيل سات

يمكنك استقبال قناة مكملين من خلال التردد الجديد على سهيل سات ومشاهدة البرامج التي ترغب بها من خلال الترددات التالية:

التردد: 11142 – 10730

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: سهيل سات تردد قناة مكملين الجديد 2021 على هوت بيرد التردد: 12111 – 11471

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: هوت بيرد قد ترغب في استقبال قناة الجزيرة أيضاً من خلال ترددها الجديد: تردد قناة الجزيرة الجديد 2021 تردد قناة مكملين والشرق ووطن 2021 على النايل سات هناك تردد واحد يجمع مجموعة القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ولكن بسبب التشويش وكثرة انقطاع البث فقد لا يعمل التردد لذلك قم بتجربة هذا التردد وإذا لم يعمل يجب عليك استخدام التردد الخاص لكل قناة منهم، تردد قناة الشرق الجديد ومكملين ووطن: التردد: 12687

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

أشهر وأفضل برامج قناة مكملين