تردد قناة مودي كيدز MODY KIDS 2019 على قمر النايل سات .. كوكي كيدز للاطفال

نقدم لكم تردد قناة مودي كيدز الجديد على نايل سات 2019، التي يبحث الكثير عنها من أولياء الأمور والأطفال لما ما تقدمه من أفلام كرتون وانمي للكبار والأطفال، ويحب متابعتها جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار حيث تقوم قناة مودي كيدز بتقديم أحدث أفلام الكرتون للأطفال من السينمات العالمية مباشرة إلى المنزل بدون أي فواصل إعلانية طويلة، وتُعتبر قناة مودى كيدز للأطفال 2019 من القنوات التي يبحث عنها كثير جداً من الأطفال في الآونه الأخيرة.

تردد قناة مودي كيدز 2019:

تُبث قناة مودي كيدز على النايل سات بصورة عالية الجودة والوضوح أفلام الكرتون والانمي الحديثة والقديمة على مدار اليوم، وهى تهتم بتقديم باقات متنوعة تناسب جميع الأعمار، وتعمل على جذب اهتمام الجميع بشكل مجاني وبدون تشفير أو أكواد، وسوف نقدم لكم خلال السطور القليلة القادمة أحدث تردد لقناة مودي كيدز 2019 على نايل سات:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11603 27500 H 7/8

أقرأ ايضا :

– تردد قناة بيبي كيدز للاطفال 2019 علي نايل سات.

– تردد قناة أطفال ومواهب للأطفال على نايل سات 2019.

نبذة عن الأفلام التي تقدمها قناة مودي كيدز:

تقدم قناة مودي كيدز عديد من الأفلام المدبلجة والمترجمة للغة العربية، وأيضا أغاني الأطفال والحروف الإنجليزية بأسلوب جذاب وممتع، ومن أمثلة الأفلام التي تقدمها قناة مودي كيدز2019:

1- سلسلة أفلام توم وجيري.

2- فيلم سندريلا الجزء الأول والثاني.

3- فيلم السنافر.

4- The baby boss .

5- فيلم sing.

6- فيلم شركة المرعبين المحدودة بجميع اجزائه.

7- فيلم tangland.

وغيرها الكثير والكثير من الأفلام الممتعة للأطفال، والتي يحب دائماً مشاهدتها جميع أبناء الوطن العربي.

وفي حالة مواجهتك أي مشاكل أثناء تنزيل القناة، يمكنك ترك تعليق أسفل المقال بالمشكلة وسوف نرد عليك بأقرب وقت ممكن.