تردد قناة ميكس هوليود..أقوى فضائية أفلام غير مشفرة تبث على النايل سات

قناة ميكس هوليود MixHollywood من القنوات السينمائية الحديثة التي أنطلقت بقوة وأمنت لها مساحة متميزة عند جماهيرها عبر تقديم عروض أقوى الإفلام الأجنبية المترجمة، وأندفع نحوها عشاق الأفلام من كل حدب وصوب في فترة قصيرة منذ إنطلاقها في مصر والعالم العربي، كونها توفر الأفلام العالمية على مدار اليوم في ساعات متواصلة. حيث تبث الأفلام بكل تصانيفها الرعب والإثارة، الدراما، الكوميديا الرومانسية، الخيال العلمي.

قناة ميكس هوليود

والقناة mix متفاعلة مع جمهورها الواسع من خلال تقديم مواعيد عرض الأفلام بشكل يومي في الصفحة الرسمية على فيس بوك. وظهرت القناة الجديدة بجاذبية شعار الفضائية الخاص بها، وأستطاعت بجدارة منافسة قنوات الأفلام المنخرطة في نفس مجالها بتقديم أفلام صناعة السينما العالمية. إذ تقوم المحظة التلفزيونية بعرض نخبة واسعة من الأفلام الأجنبية الشهيرة في فترة زمنية متواصلة دون توقف. فهي توفر اكثر أفلام هوليود التي تستحق المشاهدة

تردد قناة ميكس هوليود

القمر التردد FEC -SR جودة البث نايل سات 11488 (H) أفقي 27500- 3/4 HD MixHollywood