تردد قناة ميكس هوليود..أقوى فضائية أفلام غير مشفرة تبث على النايل سات

قناة ميكس هوليود MixHollywood من القنوات السينمائية الحديثة التي أنطلقت بقوة وأمنت لها مساحة متميزة عند جماهيرها عبر تقديم عروض أقوى الإفلام الأجنبية المترجمة، وأندفع نحوها عشاق الأفلام من كل حدب وصوب في فترة قصيرة منذ إنطلاقها في مصر والعالم العربي، كونها توفر الأفلام العالمية على مدار اليوم في ساعات متواصلة. حيث تبث الأفلام بكل تصانيفها الرعب والإثارة، الدراما، الكوميديا الرومانسية، الخيال العلمي.
قناة ميكس هوليود
والقناة mix متفاعلة مع جمهورها الواسع من خلال تقديم مواعيد عرض الأفلام بشكل يومي في الصفحة الرسمية على فيس بوك. وظهرت القناة الجديدة بجاذبية شعار الفضائية الخاص بها، وأستطاعت بجدارة منافسة قنوات الأفلام المنخرطة في نفس مجالها بتقديم أفلام صناعة السينما العالمية. إذ تقوم المحظة التلفزيونية بعرض نخبة واسعة من الأفلام الأجنبية الشهيرة في فترة زمنية متواصلة دون توقف. فهي توفر اكثر أفلام هوليود التي تستحق المشاهدة
تردد قناة ميكس هوليود
|القمر
|التردد
|FEC -SR
|جودة البث
|نايل سات
|11488 (H) أفقي
|27500- 3/4
|HD
|MixHollywood
ومع إنطلاق القناة الناشئة حديثاً قامت “MixHollywood” بتوفير تردد واحد حتى الآن على القمر نايل سات، المذكور في الأعلى داخل الجدول، قم بضط التردد لقناة ميكس هوليود 2019 التي تبث بجودة عالية الوضوح بتقنية hd، من أجل مشاهدة أقوى أفلام هوليود التي يتم بثها مترجمة للغة العربية حيث أن القناة تميل لتكون أفضل قناة عربية تقوم بتوفير محتوى الفيلم على الإطلاق.
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