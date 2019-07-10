“تردد قناة” ميكس هوليود علي النايل سات 2019 لأفلام الاكشن والرومانسية والدراما المترجمة

“تردد قناة ميكس هوليود” الجديد على النايل سات “Channel Mix Hollywood” يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل مصر وخارجها في الوطن العربي، حيث تعتبر قناة ميكس هوليود أول قناة مصرية تتخصص في عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية الحديثة مما أحدثت صدي وضجة كبيرة بين الجماهير التي تعشق مشاهدة الأفلام الأجنبية بجميع أنواعها المختلفة، وأصبحت قناة مميزة ومفضله لدي الكثير من المشاهدين في الوطن العربي كله، وسوفر نعرض من خلال موقعنا المتميز تردد “قناة ميكس هوليود” في التفاصيل الأتية لجميع الباحثين عن هذا التردد.

تردد قناة ميكس هوليود عبر القمر الصناعي نايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز Mix Hollywood 11488 نايل سات 27500

مميزات قناة ميكس هوليود Mix Hollywood

تتميز القناة بعرضها المستمر لمده 24 ساعة دون أنقطاع أو توقف، كما أنها تتميز بعرض جميع الأفلام الأجنبية الحديثة مثل سلسلة أفلام Harry potter المكونة من ثمانية أجزاء، وعرض سلسلة أفلام Twilight المكونة من أربعة أجزاء منها رومانسية وخيالية، وفيلم open water، وفيلم jumper، والعديد من الأفلام والمسلسلات التي يتابعها العديد، وبالرغم من المدة القصيرة التي تم بث فيها القناه إلا أنها استطاعت أن تجذب العديد من المشاهدين لديها بسبب ما تقدمه من أفلام حديثه تعرض لأول مرة، بل وأصبحت تنافس العديد من القنوات القديمة، فهي تقدم محتوي أفلام متنوع من الأفلام والمسلسلات الأجنبية ذات الطابع الأكشن والرعب وأفلام مصاصي الدماء والخيال العلمي والكوميدي.