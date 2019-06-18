لاحظ معظم عشاق الأفلام الأجنبية قناة جديدة ومميزة على القمر الصناعي نايل سات تبث أفلام أجنبية جديدة ومترجمة للغة العربية والتي تسمى قناة ميكس هوليوود، حيث حازت على إعجاب مشاهدي وعشاق الأفلام الأجنبية الحديثة، فهذه القناة استطاعت أن تنافس القنوات الفضائية العملاقة من خلال شكلها المبهر وطريقة تقديم الأفلام التي جذبت معظم شباب الوطن العربي، ولهذا السبب أصبح البحث عن تردد قناة ميكس هوليود بقوة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ميكس هوليود Hollywood Mix Channel علي النايل سات 2019

قناة ميكس هوليود من القنوات التي تهتم بالفئات العمرية المختلفة وتبحث عن كل جديد لتحظى بإعجاب مشاهديها، من خلال عرض أفلام الإثارة التشويق، الرعب، الأكشن، وأهم ما يميز قناة ميكس هوليود بأنها تعرض أفلامها بدون فواصل إعلانية على مدار الـ 24 ساعة، مما أصبح مشاهديها يتخطى الملايين الذين يعشقون الأفلام الأجنبية بمختلف أنواعها.

تتميز قناة ميكس هوليود بتقنيتها العالية الجودة وهي تقنية الـ HD والتي تتسم بصوت وصورة أوضح مما سبق.

تردد قناة ميكس هوليود Hollywood Mix Channel علي النايل سات 2019

القمر الصناعى التردد معدل الترميز معامل التصحيح القطب النايل سات 11488 27500 4\3 H

كيفية برمجة الرسيفر لاستقبال Hollywood Mix Channel

يمكنك تعديل اتجاه الستلايت للقمر الصناعي نايل سات.

ادخل على إعدادات الرسيفر.

اضغط على قائمة الرسيفر.

اكتب التردد الخاص للقناة.

اضغط بحث.

يفضل البحث بعناية في القائمة، حيث من الممكن أن تكون قناة ميكس هوليود باسم أخر.

أفلام تعرض على قناة ميكس هوليود

فيلم “Lawless”

بطولة النجوم شيا لابوف – وجيسيكا شاستاين – توم هاردي، ويتميز الفيلم بأنه ذو طابع الأكشن.

فيلم Blood Diamond

بطولة النجمان ليوناردو دي كابريو – جينيفر كونيلى.