تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood لنقل أشهر وأقوى الأفلام الأجنبية

تردد قناة ميكس هوليود 2019 يبحث عنها الكثير من عشاق ومتابعي الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحا كبيرا في الشرق الأوسط منذ بدايتها بسبب المحتوى الذي تقدمه من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الشهيرة بمختلف أنواعهما وبالرغم من أن القناة ظهرت حديثا إلا أنها أصبحت من أهم القنوات المصرية والعربية في الشرق الأوسط.

تردد قناة ميكس هوليود

نقدم لكم تردد قناة ميكس هوليود حيث يمكنك التقاط الإشارة من خلال الجدول الموضح لكم حيث يمكن تنزيل تردد القناة ثم تقوم بحفظه على جهاز الاستقبال الخاص بك من أجل تشغيل القناة ومشاهدة أروع وأفضل الأفلام الأجنبية الجديدة تبث القناة أعمالها الفنية على مدار اليوم بدون توقف ولا إعلانات وأيضا يمكن أن تتابع جدول أعمال قناة ميكس هوليود من خلال الإشتراك على الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

لقمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11488 (H) 27500 – 3/4 SD اسم القناة “Mix Hollywood“

وفي حالة إعلان قناة ميكس هوليود عن أى تحديث للتردد الخاص بها سوف نقوم بإبلاغ حضراتكم علي الفور

نبذة عن قناة ميكس هوليود

قناة ميكس هوليوود هي قناة مصرية متخصصة فى إذاعة المسلسلات والأفلام الأجنبية الشهيرة والقناة تبث من مصر ولكن يمكن مشاهدتها في جميع الدول العربية وشمال أفريقيا وشرق أسيا بتقنية عالية وإشارة مرتفعة دون تقطيع أو تشويش وفي فترة قصيرة استطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير وأصبحت تنافس القنوات الشهيرة التي تعرض نفس المحتوى من الأفلام والمسلسلات الأجنبية حيث تقوم القناة بعرض الأفلام بمختلف أنواعها أكشن ودراما وكوميديا و بسبب المجهود الكبير الذي تقدمه القناة أصبح لها العديد من المشاهدين الذين يتابعون الأفلام والمسلسلات الأجنبية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

كما يمكنكم معرفة تردد قناة اون دراما ON drama الجديد 2019 لأحدث المسلسلات على نايل سات.

برامج قناة ميكس هوليود

نقدم لكم بعض الأعمال التي تعرضها قناة ميكس هوليود والتي حققت نجاحا كبيرا