تردد قناة ميكس هوليوود للمسلسلات الهندية والأفلام علي القمر نايل سات 2019

تردد قناة ميكس هوليوود، لكل عاشقي الدراما والأفلام والمسلسلات الهندية الشيقة في جميع بقاع الوطن العربي، نقدم لكم أكثر القنوات تميزآ “قناة ميكس هوليوود” في عرض الأفلام الهندية وكذلك المسلسلات الهندية الشيقة التي نالت شهرة كبيرة للغاية في الفترة الماضية، نظرآ لتنوع المسلسلات والأفلام الخاصة بالهند التي تقدم نوعيات مختلفة عن غيرها من المسلسلات والافلام العربية والعالمية، وتعد قناة ميكس هوليوود من أكثر القنوات تميزآ من حيث تقديم هذه النوعية من الأفلام والمسلسلات الهندية.

وتتميز قناة ميكس هوليوود بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية علي مدار اليوم دون توقف بشكل مجاني “غير مشفر” عبر قناتها الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات، وتاني قناة ميكس هوليوود غلي غرار قنوات أخري تعرض الأفلام والمسلسلات الهندية مثل قناة “طلقة هندي” وقناة “زي ألوان“، كما تتميز أيضآ قناة ميكس هوليوود بجودة ونقاء الشاشة التي تقوم ببثها للمشاهد عبر شاشتها.

تاريخ إنشاء قناة ميكس هوليوود.

يعود تاريخ إنشاء قناة ميكس هوليوود لعرض الأفلام والمسلسلات الهندية في عام 2009، وحرصت القناة منذ بداية نشأتها علي تقديم المسلسلات الهندية الجديدة والتي أكتسبت شهرة واسعة للغاية، حيث أصبح نجوم الدراما والأفلام الهندية يحظون بشهرة واسعة في العالم العربي.

كما تتميز الأفلام والمسلسلات الهندية بالأغاني المميزة التي أكسباتها شهرة واسعة، وايضآ أحتواء الأفلام المسلسلات الخاصة بها علي الأستعراضات والرقصات الهندية، التي حظيت بشهرة واسعة للغاية.

تردد قناة ميكس هوليوود.

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد :- 11488 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.