تردد قناة ميكس هوليوود الجديد 2019 علي النايل سات – أضبط التردد الأن

تردد قناة ميكس هوليوود, وتتميز قناة الأفلام ميكس هوليود بعرض أجدد الأفلام والمسلسلات الأجنبية المتنوعة، التي تنال أهتمام كافة محبى وعاشقي الأفلام الأجنبية بكافة إهتمامتهم، حيث تعرض القناة مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات لمجموعة من افضلأ وأكبر الممثلين العالميين، حيث تعرض القناة مجمونة متنوعة من أفضل أفلام الأكشن وأفلام الرعب والدراما والخيال العلمي بالإضافة الي الأفلام الكوميدية والإجتماعية، وتعد قناة ميكس هوليود من القنوات الحديثة في عالم القنوات الفضائية، وأيضآ تعتبر من القنوات الفضائية المجانية لعرض الأفلام والمسلسلات العالمية.

وتعد قناة ميكس هوليوود من القنوات المصرية، وقد حققت القناة نجاح وشعبية كبيرة جدآ خلال الفترة الماضية، من عشاق الأفلام الأجنبية بكل أنواعها، نظرآ لان قناة ميكس هوليوود تعرض محتوي متنوع من الأفلام والمسلسلات التي تلقي شغف المشاهدين العرب، بالإضافة الى تميز القناة عن غيرها من القنوات بعرض الأفلام التي يطلبها المشاهدين.

وقد سبق وان توقف البث المباشر الخاص بالقناة، علي القمر الصناعي نايل سات مما أحدث ضجة من متابعي وعاشقي القناة علي الصفحة الخاصة بالقناة علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأعلنت القناة ان العطل تقني فقط وبعدها بساعات عاد البث المباشر الخاص بقانة ميكس هوليوود.

كما يتم عرض قناة ميكس هوليوود علي القمر الصناعي نايل سات فقط، لكي تتمكنوا من مشاهدة أجدد الأفلام المتنوعة والممتعة بالإضافة الي المسلسلات الجديدة التي تعرضها القناة علي الهواء مباشرة علي مدار الـ 24 ساعة.

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تردد قناة لنا الجديد 2019

تردد قناة المحور الجديد 2019

تردد قناة ميكس هوليوود الجديد 2019

القمر الصناعي التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11488 (H) 27500 – 3/4 SD

ويمكنكم الأن مشاهدة ومتابعة جديد الأفلام والمسلسلات التي تقوم بعرضها قناة ميكس هوليوود من أفلام دراما ورعب وأفلام خيال علمي وأفلام الأكشن، بالإضافة الي باقة متنوعة من أفضل الأفلام الأخري التي تقوم القناة بعرضها علي الهواء مباشرة.

ومن أهم الأفلام والمسلسلات التي قامت قناة ميكس نيوز، بعرضها علي القناة سلسلة أفلام هاري بوتر Harry potter, وأفلام تويلايت Twilight، وأيضآ سلسة أفلام العاب الجوع hunger games، وايضآ أفلام الخيال العلمي الخاصة بشركة مارفل Marvel العالمية.