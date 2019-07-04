تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات وأبرز أفلام mickey tv channel

تردد قناة ميكي من أكثر الترددات شيوعاً بين الأطفال، حيث تحرص الكثير من القنوات الفضائية على تقديم محتوى خاص بالأطفال، ومن أهم هذه القنوات (قناة ميكي mickey) التي إستطاعت تلبية جميع رغبات الطفل العربي، وتم إطلاق القناة عام 2009، ومقرها الرئيسي يوجد في جمهورية مصر العربية، وهي قناة فضائية مجانية تبث محتوى مميز خاص بالأطفال، وتمتلك القناة شعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم القناة بعرض باقة متنوعة من الأفلام المُدبلجة، وتحمل شعاراً جذاباً وهو(بتفرج على ميكي).

تردد قناة ميكي mickey

قامت قناة ميكي مؤخراً بتعديل التردد الخاص بها، وذلك بهدف تحسين محتواها، وتقديم البث بصورة عالية الجودة بتقنية HD، وتقديم الأفلام بدون فواصل إعلانية، ويُمكنكم إستقبال قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة التردد التالي:

القمر الصناعي تردد القناة الإستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11526 أفقي H 27500 4/3

مميزات قناة ميكي mickey

تمتلك قناة ميكي عدد كبير من المميزات التي جعلتها في مقدمة قنوات الأطفال، وهذه المميزات هي:

تقدم باقة متنوعة من أفلام الكرتون الشيقة مما ساعد على جذب عدد كبير من أطفال الأسر العربية لمشاهدة القناة.

تبث مجموعة متنوعة من الأغاني الخاصة بالأطفال، والتي تساعد في تَعلم الأرقام ونطق الكلمات.

تقدم عدد كبير من البرامج التعليمية التي تناسب مختلف المراحل العمرية للأطفال.

تعتبر القناة وسيلة تعليمية تساعد الأطفال على تَعلم الأخلاق الحميدة.

تستخدم القناة أحدث التقنيات الإلكترونية؛ للإستمتاع بمشاهدة محتواها.

تمتلك القناة موقع رسمي على الإنترنت يتم من خلاله عرض بث مباشر للقناة طوال اليوم دون إنقطاع أو توقف.

تسعى دائماً إلى تطوير محتواها من خلال مواكبة العصر التكنولوجي؛ لجذب المشاهدين إليها.

يُمكن مشاهدة القناة عبر تطبيق خاص بالهواتف مما يساعد على متابعتها في أي وقت وأي مكان.

أفلام قناة ميكي mickey

تعرض قناة ميكي باقة من أفضل أفلام الكرتون العالمية التي تجذب الأطفال لمشاهدة القناة، ومن هذه الأفلام:

فيلم Bakugan battle brawlers.

فيلم Angelo rules.

فيلم Bakugan battle brawlers .

فيلم Ben 10.

فيلم We Bare Bears.

فيلم Fireman Sam.

فيلم BRAVE.

فيلم 101 dalmatians.

فيلم KUBO.

فيلم Zootopia.

فيلم Ballerina.

فيلم Monsters inc، فيلم up.

فيلم tangled، فيلم Coco.

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قناة ميكي mickey على الفيس بوك

أسست قناة ميكي صفحة خاصة بها على الفيس بوك، وذلك بهدف التواصل مع مشاهدي القناة، وإستقبال جميع إستفسارات المشاهدين والرد عليها، وتقوم القناة أيضاً من خلال هذه الصفحة بعرض جدول ومواعيد البرامج والأفلام الكرتونية التي تقوم القناة بعرضها.

في حال واجهتكم اي مشكلات في الحصول على تردد قناة ميكي يمكنكم أن تتركوا لنا المشكلة التي واجهتكم في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.