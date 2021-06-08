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تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021 .. على العرب سات والنايل سات

بواسطة شهاب
تردد قناة ميكي كيدز للأطفال تردد قناة ميكي كيدز للأطفال على النايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على النايل سات والعرب سات، ولا سيما أنه من أكثر الترددات التي يتزايد البحث عليها في الفترة الأخيرة، حيث تعد القناة من أفضل قنوات الأطفال التي تهدف إلى تقديم محتوى يمزج ما بين الفائدة والترفيه، بتقديم عدد من أفلام ومسلسلات الكرتون التي تحتوي على أحداث مثيرة أو كوميدية والتي ترسم الابتسامة والبهجة على وجه الطفل، ويحرص الأطفال وأولياء الأمور على البحث عن تردد القناة على الاقمار الصناعية المختلفة، خاصة أنها تقدم معلومات مفيدة ما يجعل الطفل قادرًا على إدراك الأشياء والظواهر من حوله، واكتساب مهارة التعايش بمرونة مع الأفراد والمجتمع، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة ميكي كيدز الجديد على العرب سات والنايل سات وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

تردد قناة ميكي كيدز الجديد
1 تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021
2 تردد قناة ميكي كيدز على قمر نايل سات
3 تردد قناة ميكي كيدز على قمر العربسات
4 أهم برامج برامج ومسلسلات ميكي كيدز

تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021

يحرص القائمون على إدارة قناة ميكي كيدز للأطفال على تطويرها بشكل مستمر باستخدام أحداث التقنيات لتحسين جودة الصوت والصورة، لذلك فإن تردد القناة قد يتغير من حين لآخر، ما أدى إلى زيادة أقبال المشاهدين على متابعة محتواها على مختلف الأقمار الصناعية ويتسنى لهم ذلك بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة ميكي كيدز على قمر نايل سات

  • التردد : 11257 – 12054 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • معامل تصحيح الخطأ  : 4/3 .
  • معدل الترميز : 27500 .

تردد قناة ميكي كيدز على قمر العربسات

  • التردد :  11257 ..
  • الإستقطاب : أفقي .
  • معامل تصحيح الخطأ  : 4/3 .
  • معدل الترميز  : 27500 .

أهم برامج برامج ومسلسلات ميكي كيدز

تقدم قناة ميكي كيدز مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات، ما جعلها تجذب انتباه العديد من المشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط، لتميزها عن باقي القنوات التي تقدم نفس المحتوى، حيث تنتقي المادة الإعلامية المقدمة بعناية فائقة بحيث لا تقدم ما يتنافى مع الأخلاق والأعراف أو يخدش الحياء، كما أنها تمزج بين الترفيه والتعليم، ومن أبرز البرامج والمسلسلات المقدمة :

  • كرتون مكي :
    • تعرض القناة كثير من حلقات الكرتون الذي يحمل إسمها على مدار اليوم، وكذلك الأفلام ومسلسلات الكرتون الأخرى، التي تحتوى على الأحداث المثيرة والمواقف الكوميدية .
  • فيلم السمكة نيمو :
    • يعد من أفضل الأفلام التي يتم عرضها، حيث تحتوي على أحداث مثيرة وذات أهداف تربوية، حيث تروي قصة السمكة نيمو الذي يفترق عن والده وتحدث له مفارقات مختلفة .
  • مسلسل توم وجيري :
    • وهو المسلسل الشهير التي يحتوي على العديد من المغامرات، والتي تحدث بين الفأر والقط، والذي يحاول كل منهما تدبير مقلب للآخر في نطاق من الأحداث الكوميدية المثيرة .
  • كرتون الأمير الضفدع .
  • مسلسل سنوحي .
  • برامج تعليمية .
شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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