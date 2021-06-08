تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021 .. على العرب سات والنايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على النايل سات والعرب سات، ولا سيما أنه من أكثر الترددات التي يتزايد البحث عليها في الفترة الأخيرة، حيث تعد القناة من أفضل قنوات الأطفال التي تهدف إلى تقديم محتوى يمزج ما بين الفائدة والترفيه، بتقديم عدد من أفلام ومسلسلات الكرتون التي تحتوي على أحداث مثيرة أو كوميدية والتي ترسم الابتسامة والبهجة على وجه الطفل، ويحرص الأطفال وأولياء الأمور على البحث عن تردد القناة على الاقمار الصناعية المختلفة، خاصة أنها تقدم معلومات مفيدة ما يجعل الطفل قادرًا على إدراك الأشياء والظواهر من حوله، واكتساب مهارة التعايش بمرونة مع الأفراد والمجتمع، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة ميكي كيدز الجديد على العرب سات والنايل سات وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021

يحرص القائمون على إدارة قناة ميكي كيدز للأطفال على تطويرها بشكل مستمر باستخدام أحداث التقنيات لتحسين جودة الصوت والصورة، لذلك فإن تردد القناة قد يتغير من حين لآخر، ما أدى إلى زيادة أقبال المشاهدين على متابعة محتواها على مختلف الأقمار الصناعية ويتسنى لهم ذلك بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة ميكي كيدز على قمر نايل سات

التردد : 11257 – 12054 .

الإستقطاب : أفقي .

معامل تصحيح الخطأ : 4/3 .

معدل الترميز : 27500 .

تردد قناة ميكي كيدز على قمر العربسات

التردد : 11257 ..

الإستقطاب : أفقي .

معامل تصحيح الخطأ : 4/3 .

معدل الترميز : 27500 .

أهم برامج برامج ومسلسلات ميكي كيدز

تقدم قناة ميكي كيدز مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات، ما جعلها تجذب انتباه العديد من المشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط، لتميزها عن باقي القنوات التي تقدم نفس المحتوى، حيث تنتقي المادة الإعلامية المقدمة بعناية فائقة بحيث لا تقدم ما يتنافى مع الأخلاق والأعراف أو يخدش الحياء، كما أنها تمزج بين الترفيه والتعليم، ومن أبرز البرامج والمسلسلات المقدمة :