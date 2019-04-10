تردد قناة ميكي Mickey الجديد 2019 الخاصة للأطفال على النايل سات

تردد قناة ميكي Mickey, من أشهر الترددات بحثا للأطفال سواء في مصر أو الدول العربية لما تتميز به من عروض برامِج ترفيهية وتعليمية هامة و ممتعة , وأغاني الأطفال , وأيضا تقدم أفلام كرتونيّة وبعض الشخصيات المحببة لِلأطفال التي تهم كل الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة, , ومن أبرز الأغاني التي تعرضها القناة هي الأغاني التعليمية والبرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلمهم الأرقام وأيضا عرض البرامج التي تسعد الاطفال وتساعدهم على نطق الحروف بالطريقة الصحيحة وجعلهم أكثر دراية ووعى على تعلم اللغة الانجليزية بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك أصبح تردد قناة ميكي mickey للأطفال من أهم القنوات بحثا في مصر والوطن العربي وتقوم ببث برامجها عبر شاشتِها على مدار اليَوْم دون توقف أو تشويش على يد فريق عمل كبير يتكون من نخبة من المتخصصين في العمل بمجال أفلام الكرتون المترجمة.

تردد قناة ميكي Mickey.

قناة ميكي للأطفال تم إنشاءها عام 2009 بمصر تبث للجمهور العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستفيد من برامجها العديد من الدولة العربية, إستطاعت أن تحصل على مكانة مناسبة في العالم العربى لما تقوم من عرضه و رفعت شعار ها الخاص بها وهو ” بتفرج على ميكى ” من أهم وأشهر ما تقدمه القناة من الأفلام الكرتونية الشهيرة فيلم توم وجيري , الأميرة الضفدع , السمكة نيم , ومن المسلسلات مسلسل بكار، مسلسل سنوحي، وغيرهم, كما يمكنكم أيضا معرفة تردد قنوات MBC مصر الجديد

وكانت أعلنت إدارة قناة ميكي للأطفال عن تعديل وتغير التردد الخاص بها إغلاق التردد القديم حرصا منها على تحسين الجودة , وتقديم برامجها بدون فواصل إعلانية ووضوح الصورة لدى المشاهدين في مصر وأنحاء العالم , معلنة عن بدأ بث صورتها بتقنية HD وهي عرض الصورة فائقة الجودة، وبعد ذلك أعلنت انه تم نقل التردد القديم للجديد 11526 عبر القمر الصناع و لمعرفة تردد إستقبال وضبط تردد قناة ميكي الجديد للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ميكي للأطفال على النايل سات.

تردد قناة ميكي mickey القمر تردد القناة الاستقطاب الترميز نايل سات 11257 أفقي 27500 ومن جانب أخر أطلقت قناة ميكي صفحة خاصة من خلال فيس بوك، ومن أهم أهدفها التواصل مع كل متابعي القناة والرد على جميع إستفسارتهم على كافة أسئلتهم , كما قامت ايضا بعرض خريطة لجميع ماتقدمه من برامجها حتى تسهل على المشاهدين متابعة ما تعرضه القناة .

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