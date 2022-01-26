تردد قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي 2022 للأفلام الوثائقية وجدول عرض جميع أفلام غدا الخميس

الأفلام الوثائقية باتت واحده من أهم المواد الإعلامية في الوطن العربي في الفترة الأخيرة، حيث ظهرت العديد والعديد من القنوات الفضائية المهتمة بتقديم الأفلام الوثائقية، ومن أشهر القنوات على الإطلاق في هذا المجال قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي الإماراتية، القناة التي تمكنت من أن تستقطب العديد والعديد من محبي ومشاهدي الأفلام الوثائقية إليها بفضل المحتوى القوي والمميز الذي تعرضه القناة، في هذا الموضوع سنتناول عرض وبيان تردد قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي 2022 على نايل سات، مرورا بعرض مبسط لأهم برامجها اليوم .
تردد قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي
من خلال الجدول التالي يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي 2022 على نايل سات.
|التردد
|القمر
|القطبيه
|الترميز
|معامل التصويب
|11226
|نايل سات
|افقي
|27500
|3/4
أفلام وبرامج ناشونال جيوجرافيك ابوظبي
تهتم قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي بعرض وتقدم باقة من أقوى الأفلام الوثائقية يوميا على شاشتها على مدار الساعة، ومن أهم الأفلام التي تعرض حاليا على القناة برنامج أسرار الطعام، كما تعرض القناة حاليا البرنامج المميز تحدي دببه ألاسكا الرمادية، وبرنامج البرية الجامحة وبرنامج اكتشاف عالم المحيطات، هذه الباقة المميزة من البرامج ساهمت في اكتساب القناة العديد والعديد من المشاهدين الأمر الذي جعل من تردد قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي محل بحث دائم من قبل العديد من المشاهدين.
مواعيد عرض برامج ناشونال جيوجرافيك ابوظبي اليوم
من خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف على مواعيد عرض جميع الأفلام التي ستقدم عبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك ابوظبي اليوم.
|· Wicked Tuna
|· 12:00 صباحًا
|· الجزيرة المتمردة
|· 01:00 صباحًا
|· البرية الجامحة
|· 02:00 صباحًا
|· البرية الجامحة
|· 03:00 صباحًا
|· الجزيرة المتمردة
|· 04:00 صباحًا
|· Wicked Tuna
|· 05:00 صباحًا
|· الجزيرة المتمردة
|· 06:00 صباحًا
|· البرية الجامحة
|· 07:00 صباحًا
|· تحقيقات الكوارث الجوية
|· 08:00 صباحًا
|· البرية الجامحة
|· 09:00 صباحًا
|· طيران العمالقة
|· 10:00 صباحًا
|· تحقيقات الكوارث الجوية
|· 11:00 صباحًا
|· غوردن رامزي: أسرار الطعام
|· 12:00 مساءً
|· البرية الجامحة
|· 01:00 مساءً
|· Wicked Tuna
|· 02:00 مساءً
|· الجزيرة المتمردة
|· 03:00 مساءً
|· البرية الجامحة
|· 04:00 مساءً
|· منيعة ضدّ الغرق: البارجة اليابانية المفقودة
|· 05:00 مساءً
|· أطلس الأماكن المشؤمة
|· 06:00 مساءً
|· القبض على المهربين
|· 07:00 مساءً
|· أطلس الأماكن المشؤمة
|· 08:00 مساءً
|· اليوم العالمي للحيوان
|· 09:00 مساءً [60 دقيقة]
|· منيعة ضدّ الغرق: البارجة اليابانية المفقودة
|· 10:00 مساءً [60 دقيقة]
|· أطلس الأماكن المشؤمة.
|· 11:00 مساءً [60 دقيقة]