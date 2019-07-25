تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2019 national geographic abu dhabi

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic abu dhabi، القناة الوثائقية الأشهر في العالم في نسختها العربية التابعة لشبكة قنوات ناشيونال جيوجرافيك National Geographic العالمية، ولكن هذه القناة “ناشونال جغرافيك” باللغة العربية التابعة لشبكة أبو ظبي للإعلام، بالإشتراك مع شبكة فوركس، ويتم بث قناة ناشونال جغرفك national geographic abu dhabi، علي الأقمار الصناعية “نايل سات وعرب سات و ياه سات”.

وتقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض عدد من الأفلام الوثائقية، بالإضافة الي أفلام عن العلم والتاريخ، كما تقدم قناة ناشيونال جغرافيك national geographic abu dhabi عدد من البرامج المنوعة، وتقدم القناة عدد من العلوم الطبيعية.

وتم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي في بداية عام 2009، وتقوم بعرض الأفلام الوثائقية مدبلجة، وتعتبر النسخة العربية الوحيدة للقناة في الشرق الاوسط، وقد وصلت عدد الدول التي تتواجد بها قنوات ناشيونال جغرافيك الي 162 دولة حول العالم، ويتم بثها بـ 27 لغة.

ويعود بدء بث قناة ناشيونال جيوجرافيك National Geographic، للمرة الأولي في بداية عام 1997، وما زلت مستمرة حاليآ، لتصبح من أهم وأشهر القنوات الفضائية في العالم.

أهم برامج قناة ناشيونال جغرافيك

الحياة البرية:- الذي يوجد منه حتى الأن 6 أجزاء ويعد من أكثر الأفلام الوثائقية مبيعآ في العالم.

أحاجي التاريخ

إنشاءات عملاقة

تحقيقات الكوارث الجوية: الذي يعرض حوادث حقيقية حدثت بالفعل لتحطم طائرات، ويقوم مجموعة من الباحثين بتحليل السبب الرئيسي الذى أدي إلى وقوع الحادث.

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القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصويب نايل سات SD 12226 أفقي 27500 3/4 نايل سات HD 12467 أفقي 27500 2/3 عرب سات SD 11804 أفقي 27500 3/4 ياه سات SD 11938 أفقي 27500 5/6

يذكر ان قناة ناشونال جيوجرافيك تقوم ببث جميع البرامج الخاصة بها بصورة مجانية، بدقة عالية بتقنية اتش دي HD وإس دي SD، وقد تم بدء العرض بنسخة فائقة الدقة بداية من عام 2006.