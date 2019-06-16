تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي كيدز 2019.. على الأقمار عرب سات والنايل سات

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي كيدز ترتكز على تقديم الوثائقيات المصورة بما يخص الثقافة والعلوم ومجال الطبيعة ونشأة الحيوانات في بيئتهم، عبر توجيه القناة لفئة الأطفال اليافعين ما يساعدهم على تطوير المعرفة وإكتسابهم خبرات غنية في جوانب متفرعة في الحياة. لأن القناة تملك محتوى عالمي من الوثائقيات التي تسلط الضوء على الحضارات والتاريخ والعلوم بما فيها الفضاء والإكتشافات الغريبة حول العالم.

national geographic abu dhabi

وتبث “ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي كيدز” إرسالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات بدقة hd، ويستقبلها المتابعون على مدار الساعة في عرض البرامج المكثفة والمدبلجة باللغة العربية، إذ تقدم القناة عرضاً مرئياً في البث من حيث جودة الصورة عالية الدقة بإستخدام تقنية HD وأيضاً التقنية ذات الجودة القياسية العادية SD، ويستفيد الأطفال من برامج الفضائية بشكل واسع عبر مشاهدة المحتوى الحصري الذي يستهدف إكتشاف العالم من خلال رحلات ومغامرات يتم تصويرها للإحاطة بالعلم الحديث ونمط الحياة في العدد من الجغرافيا وإيجاد معلومات عن الحيوانات وأفلام وثائقيات عن الحياة البرية وأيضاً البحرية.

القناة حديثة وهي فضائية إماراتية تم إطلاقها في 2017، ناشونال كيدز غير مشفرة وتعتبر شاملة المحتوى بضمان إيصال الثقافة المطلوبة التي تبني طفلاً مشبعاً بالمعرفة في مجالات عديدة في وقت مبكر من طفولته، ما يحقق زيادة في آفاق دماغه وإستيعابه ما يدور حوله، وذلك بفضل برامج ناشونال كيدز التي تشمل إكتشاف العالم والعلوم المتنوعة وغيرها حيث تسعى لنيل المراهق رصيد ثقافي علمي متكامل. والقناة مستمدة من جيوجرافيك الأم الأمريكية وتملكها مؤسسة أبو ظبي للإعلام.

وبإمكانك إستقبال بث ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي للإطفال المجانية، على النايل سات وعربسات، عبر ضبط رموز الترددات في الخانات المحددة بشكل صحيح في إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك:

تردد ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي كيدز بالعربي على القمر نايل سات.. nat geo kids abu dhbi

معدل الترميز:27500

التردد: 12226

الإستقطاب: H

FEC: 5/6

تردد كيدز national geographic على القمر عرب سات 2019