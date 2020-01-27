تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الناقلة برنامج الكلاب الشرسة

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي قناة تلفزيونية متخصصة في صناعة المحتوى الوثائقي عالي الجودة. وتستند على إعداد وثائقيات مصورة وبرامج في إتجاهات لا حصر لها في العلوم والتكنلوجيا والحياة البرية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك الإماراتية

القناة ناشيونال التي ولدت في 2009، أصبحت القناة الأولى في الشرق الأوسط كقناة وثائقية فريدة من نوعها، وما فتئت حتى بدأت في تكوين قاعدة جماهيرية سريعة النمو.

وتتولى جيوغرافيك إطلاق سلسلة من التحقيقات الوثائقية مثل برنامج، تحقيقات الكوارث الجوية، وتشغل جيوغرافيك بثها في إتاحة جميع وثائقيات القناة الأصلية لكن تعرض بالدبلجة العربية، في حين يشمل أيضاً بعض العروض المحلية التي تم إنشاءها على وجه التحديد للمنطقة. وكما أوضحنا، إلى شمولية القناة فيما يخص إنتاج الوثائقيات ليتضمن الإكتشافات التاريخية وإكتشاف عالم المحيطات وأسرار عن الحضارات التي قد تمتد لآلاف السنين.

كما تندرج برامج القناة في عالم الهندسة مثل صناعة السيارات والطائرات. بما في ذلك السفر والرحلات الإستكشافية، والتكنلوجيا. كما تنتج وثائقيات تخص الحيوانات البرية والمائية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تردد قناة National Geographic Abu Dhabi على nilesat 102 نايل سات تردد 12226 h ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 مناطق البث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جرافيك ،على عرب سات، في جهاز الإستقبال لديك. على التردد 11804 ومعامل تصحيح 3/4. لتظهر على الفور بجودة HD في قائمة القنوات لديك.

إذ بوسعك تتبع أفضل الوثائقيات المقترحة على شاشة أبو ظبي والتي يمكنك الوصول لمواعيد بثها في الأسفل وهي كالآتي: