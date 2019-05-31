تردد قناة نايل دراما على القمر الصناعي نايل سات ( التردد الجديد 2019)

تردد قناة النايل دراما nile drama tv، هي قناة متخصصة في عرض الدراما والمسلسلات التلفزيونية، وهذه إحدى باقات شبكة النايل التي هي تابعة للهيئة الوطنية للإعلام. والقناة غير مشفرة متاحة للجميع للإستقبال الأرضي أو الفضائي، والتي تبث على مدار 24 ساعة يومياً بشكل متواصل. وتحقق النايل دراما إنتشاراً كبيراً في مصر والدول العربية الأخرى وذلك للإستراتيجية الناجحة في شراء أفضل المسلسلات المصرية الأكثر جذباً والتي تقوم بدورها في بثها المسلسلات التلفزيونية على شاشة النايل.

نايل دراما

ليس هذا فحسب وتنتج القناة عدداً من البرامج الفنية التي تهتم بأخبار الدراما ومحاورة الضيوف الفنانين في مشاركات أعمالهم وجوانب عن حياتهم الشخصية. ما يتيح للجمهور ان يكونوا أقرب من نجومهم اللامعين. إضافة لإقامة النيل دراما إحتفالات يجري خلالها تكريم الفنانين، ويتمثل عرضها المسلسلات المصرية الحديثة والقديمة في خطوة تسعى عبرها لعدم تفويت تلك الأنتاجات العريقة بالنسبة للأجيال القادمة. وهي بذلك تحافظ على التراث المصري حيث تتميز الدراما القديمة بأنها أقرب الى الواقع. والآن بإمكان الزائر في “كلمة” إلتقاط تردد نايل دراما على القمر الصناعي نايل سات.

معلومات عن النيل دراما

ونذكر مرة أخرى ان قناة النايل دراما دراما تابعة للتليفزيون المصري ضمن قنوات شبكة النيل nile التي تمتلك باقات أخرى وهي: نايل لايف، نايل سينما، نايل سبورت، مصر التعليمية، نايل كوميدي، نايل الثقافية ، نايل العائلة، وهذه مجموهة من القنوات تخدم المواطن المصري في مناحي مختلفة من إهتماماته، فلذلك قد رسخت شبكة النيل مكانة لها لدى الجمهور منذ ولادتها في 1998، وتقدم nile drama أنجح المسلسلات المصرية 2019 في شهر رمضان مثل: سوبر ميرو، حكايتي، الزوجة الـ 18، طلقة حظ، علامة إستفهام.