تردد قناة نايل سبورت Nile Sports لمباريات الدوري المصري علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة Nile Sports نايل سبورت النيل الرياضية الخاص بنقل مباريات الفرق المصرية في جميع البطولات المشاركة بها، حيث تقوم بعرض مباربات الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الجديد، كما تقوم أيضآ بعرض المباريات الخاصة بالرياضة المصرية في جميع البطولات والرياضات المختلفة، تزمنآ مع برامج الرياضة التي تقوم بتقديمها عبر شاشتها، وتعرض قناة نايل سبورت مشاركات الرياضيين المصريين في المحافل الدولية من البطولات الأولمبية

وتتميز قناة نايل سبورت بجودة البرامج التي تعرضها من أستديوهات تحليلية في كافة الألعاب وبرامج رياضية أخري لعرض أجدد الأخبار الخاصة بالرياضة المصرية من خلال برامج رياضية مميزة ذات مصداقية عالية، لعرض جميع الأخبار والمشاكل الخاصة بالرياضة في مصر علي وجة الشمول، كما تعرض أيضآ اجدد الأخبار الخاصة بالمباريات العالمية وأخبار المحترفين المصريين مع فرقهم في الدوري والبطولات الأوروبية المشاركين بها.

تاريخ أنشاء قناة نايل سبورت:-

يرجع التاريخ الخاص بإنشاء قناة النيل سبورت الرياضية المصرية نايل سبورت Nile Sports في بداية عام 1998 وتعرف أيضآ القناة بأسم النيل سبورت الرياضية ويوجد منها بث أرضي وبث فضائي، وتتبع القناة شبكة تليفزيون النيل المصرية التي تبث من هيئة الإذاعة المصرية “ماسبيرو” وتقوم بنقل بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا التي تقام علي الأراضي المصرية عبر البث الأرضي الخاص بالقناة وكأس الأتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” وتصفيات كأس العالم الخاصة بمشاركة المنتخب المصري بها، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية بالإضافة الي البطولة العربية للأندية.

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وتقوم قناة نايل سبورت بعرض عدد من البرامج الرياضية المميزة للغاية، علي سبيل المثال وليس الحصر برنامج أصداء الملاعب لعرض أهم القضايا الرياضية علي الساحة المصرية، وبرنامج حصاد اليوم لعرض كل ما هو جديد في عالم الساحرة المستديرة من مباريات وأخبار، وبرنامج راية وصفارة الخاص بالقرارات التحكيمية في البطولات المصرية وغيرها من البرامج الرياضة الأخري.

تردد قناة نايل سبورت Nile Sports 2019:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 11842 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.