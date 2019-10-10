تردد قناة نسمة التونسية.. عبر القمر الصناعي نايل سات

قناة نسمة هي قناة تلفزيونية تونسية خاصة تبث على القمر نايل سات، وتوفر حصة مميزة من البرامج المتنوعة والترفيهية إلى جانب تغطية الأخبار المحلية والدولية، تسجل القناة معدلات مشاهدة عالية في تونس الخضراء وبلاد المغرب العربي.







قناة نسمة

منخرطة القناة nessma ، في بث محتواها ليصل الى مشاهديها بأعلى جودة. ويشمل العرض مزيجاً من البرامج السياسية والرياضة والإجتماعية، الثقافية، التي تسمح بإكتشاف الأوضاع في داخل تونس مع إسناد ذلك بالتقارير المصورة والوثائقيات. وتسليط الضوء على المستجدات في د ويتم دعم ذلك بإستضافة المحللين السياسيين في برنامج ناس نسمة نيوز، لمناقشة آخر التطورات الجمهورية التونسية.







وفي شأن تناول أخبار الفن والمشاهير، يتم إذاعة برنامج نسمة عشية، المتضمن فقرات أخرى لتقديم النصائح الطبية، إستعراض وصفات الطبح. وتخصص برنامج للرياضة لمناقشة كافة مواضيع والملفات الساخنة عبر إستضافة الخبراء في مجال الرياضة. وبكل ذلك – يتم توفير محتوى مرئي متكامل – يرضي أفراد الأسرة بأكملها.

قناة نسمة بث مباشر

تتيح القناة مشاهدة برامجها من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنت بالضغط هنا. إذ يمكن تتبع جميع المحتوى بشكل منتظم، وتلقي الأخبار المستمرة على مدار 24/24 ساعة. بدون الحاجة لإشتراك شهري وبلا إنقطاع، مع الحصول على صورة بث واضحة.

كيف يمكن مشاهدة قناة نسمة؟







يتوفر تردد واحدة على القمر نايل سات يمكن ضبطه في جهاز الرسيفر، وبمجرد القيام بذلك- سيكون إستقبال قناة nessma TV خطوة بسيطة، للحصول على جرعة شاملة من الأخبار اليومية والبرامج في كل القطاعات.

القمر تردد القناة SR نايل سات 12206 (v) 27500

من خلال التردد المتوفر أعلاه، يمكن إلتقاط إشارة بث القناة التلفزيونية نسمة تي في، بعد إدخاله في إعدادت جهاز الرسيفر، بشكل صحيح – تم إعتماد التردد إستناداً لآخر التحديثات بما في ذلك البيانات، وبشكل دوري نراقب أي تغيير يطرأ في الترددات، لجلبها فوراً.