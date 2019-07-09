تردد قناة نسمة التونسية على النايل سات

يعتبر تردد قناة نسمة التونسية الفضائية محل بحث كبير من قبل المشاهدين في كل مكان حيث تعرض القناة العديد من البرامج الحوارية التي تهم الشارع التونسي بالشأن الداخلي، كما تقوم قناة Nessma بتقديم العديد من المسلسلات التركية المدبلجة للغة العربية، والعديد من الفقرات على مدار اليوم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد للقناة بأسفل هذه المقال حتي يستطيع أي مواطن عربي مشاهدة اجمل القنوات التونسية على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة نسمة التونسية

يمكن لمشاهدي قنوات القمر الصناعي النايل سات متابعة برامج قناة نسمة تي في من خلال إشارة المدار الاصطناعي الموضحة لكم بالجدول التالي، علما بأن القناة لن تعلن عن اي تحديث جديد للإشارة حتى الآن، ففي حالة وجود اي إعلانات على شاشة قناة nessma سوف نقوم باخبار حضراتكم على الفور والآن نترككم مع التردد.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12207 (V) 27500 – 3/4 SD نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 SD نايل سات 12576 (V) 27500 – 2/3 SD اسم قناة نسمة التونسية في قائمة القنوات علي الريسفير “Nessma “

عقب إدخال التردد الجديد لقناة نسمة التونسية ستجدونها ضمن القنوات الموضحة على جهاز الاستقبال الخاص بك تحت اسمي “Nessma “ حيث تعمل القناة على مدار اليوم بشكل مجاني وبدون تشفير، حيث نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لجميع برامج القناة التي تعرض على مدار الساعة فمن أبرز تلك البرامج برنامج خليل تونس و نسمة العشية ونيوز روم والعديد من البرامج والمسلسلات التركية الجديدة التي لم تعرض على اي شاشة قناة اخري.