تردد قناة نور دبي Noor Dubai 2019 على النايل سات وبدر 4 .. ومعرفة بعض البرامج التى تقدمها القناة

تردد قناة نور دبي 2019 التي تُبث من داخل مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي قناة دينية ثقافية تقدم معلومات وبرامج دينية متنوعة باللغة العربية لجميع أبناء الوطن العربي على مدار الأسبوع، ويشرف على القناة عبد اللطيف الصايغ الذي يعتبر المدير التنفيذي لمجموعة دبي الإماراتية، وسوف نقدم خلال الأسطر القادمة تردد قناة نور دبي الجديد 2019 على النايل سات وبدر 4.

تردد قناة نور دبي 2019:

لاقت قناة نور دبي نجاحاً كبيراً منذ بداية بث أولى برامجها عام 2006، وقد تم تعديل شعار القناة على مدار السنوات الماضية عِدة مرات، وهي تقدم برامج دينية متنوعة بالإضافة إلى نشرة أخبار دبي، وأيضا برنامج للبث المباشر لمناقشة أهم القضايا المحلية اليومية، وهى تبث دائماً برامجها بدون تشفير على مدار 24 ساعة وفي أي وقت، وأما عن تردد قناة نور دبي الإماراتية 2019 على النايل سات وبدر 4 فهو كالأتي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12418 27500 H 3/4 بدر4 12130 27500 V 3/4

نبذة عن البرامج التي تقدمها قناة نور دبي الإماراتية 2019:

1- برنامج مع الله.

2- برنامج سعود وسارة.

3- برنامج الاقتصاد الإسلامي.

4- برنامج سُنن المصطفي.

5- برنامج قصص الإنسان في القرآن.

6- برنامج البث المباشر.

7- برنامج الراوي.

8- برنامج حدائق القرآن.

9- برنامج الناس للناس.

10- برنامج عِيش الحرم.

وغيرها الكثير والكثير من البرامج المختلفة التي تبث علي قناة نور دبي على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع، وتعتبر قناة نور دبي من القنوات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام وقناة تلفزيون دبي، وهى من القنوات الأساسية داخل الإمارات العربية المتحدة.