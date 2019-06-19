تردد قناة وناسة الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

نقدم لكم متابعي موقع كلمة تردد قناة “وناسة” الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهي قناة متخصصة في تقديم الكليبات والأغاني العربية الخليجية، والأغاني الطربية وخصوصا الخليجية،وتم إنطلاق القناة في عام 2007، حيث أقيم حفل غنائي في الافتتاح،مع حضور مجموعة متميزة من الصحفيين والإعلاميين ونجوم الوسط الفني، ويمتلك القناة الفنان ماجد الراشد، ويهتم بمتابعتها عشاق الطرب الخليجي في مختلف دول العالم العربي، والاكثر في دول الخليج .

تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معامل التصحيح معامل الترميز النايل سات 11938 عمودى 27500 5/6 النايل سات 11559 عمودى 27500 5/6

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

القمر الصناعى التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11270 v 5/6 27500 عرب سات 11284 v 5/6 27500

برامج قناة وناسة

تهتم قناة “وماسة” بتقدم الأغاني المتنوعة والبرامج الموسيقية علي مدار اليوم، التي يهتم بمتابعتها الشباب العربي والخليجي، مع عرض ايضا حفلات غنائية حديثة وحفلات من التراث الخليجي، وكليبات الأغاني، ومن أهم برامج القناة برنامج ” جلسات وناسة” الذي تم إستضافة العديد من نجوم الطرب العربي مثل رابح صقر، والمطربة أحلام، ومحمد عبده وماجد المهندس وكاظم الساهر واليسا وفضل شاكر وامال ماهر وعبدالفتاح الجربني وحسين الجسمي، وبرنامج “بيت الهيب هوب هو”، وبرنامج مسابقات الأغاني “توب تن”، وبرنامج رادار وناسة ن تقديم الإعلامية لمي سعود، وتم عرض العديد من المهرجانات الغنائية مثل مهرجان صلاله.