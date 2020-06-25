تردد قناة 12 عربية العراقية arabia tv الجديد علي القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم تردد قناة 12 عربية الجديد المتخصصة في عرض المسلسلات التركية المدبلجة والعربية أيضا مع باقة متنوعة من البرامج وتتميز بشعارها ولونها الأحمر، مع تقديم الأعمال الدرامية الحصرية وتسمي أيضا بـ قناة توليف العربية وحققت انتشار واسع في الدول العربية، وأعلنت القناة عن تغيير ترددها علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة 12 عربية الجديد

وبجانب تقديم المسلسلات التركية تقدم القناة فقرات وبرامج أجتماعية مع استخدام تقنيات عالية في البحث بجودة فائقة، وتمتلك خريطة مسلسلات حصرية تركية شهيرة واستطاعت جذب الملايين من المتابعين العرب في مخالف الدول العربية، مع بث مجموعة من برامج مدبلجة بالإضافة إلي برامج الفن والأسرة والترفيهية.

تردد قناة تويلف الجديد

ومن أهم البرامج والفقرات المميزة في القناة فقرة اطلب وشاهد وفكرة الفقرة تدور حول تقديم ما يطلبه المشاهدين وتلبيه رغباتهم بعرض مسلسلات أو أفلام أو برامج علي قناة 12 عربي، ونوهت القناة للمشاهدين ومتابعيها بنقل وتغيير بث القناة علي ترددات جديدة للاستمتاع بمشاهد أحدث الأفلام والمسلسلات المدبلجة والحصرية كما هي موضحة بالجدول التالي.