تردد قناة ATV التركية التي سوف تذيع مسلسل قيامة عثمان

يعد تردد قناة ATV التركية من أهم وأبرز الترددات التي يبحث عنها عشاق الدراما التركية ولاسيما عشاق الدراما التاريخية نظرًا لكونها القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان والذي حازت النسخة الأولى منه قيامة أرطغول على اهتمام واسع من الجماهير العربية واستمر المسلسل لمدة خمس مواسم كاملة متربعًا على عرش المشاهدات العربية، وكسب قاعدة جماهيرية كبيرة في كل العالم العربي والجميع يبحث اليوم على ضبط إشارة قناة أي تي في التركية.







تردد قناة ATV التركية

يمكننا اليوم استقبال تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي النايل سات حتى تتمكن من مشاهدة المسسل التاريخي الهام كالتالي:







اسم القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ المدار تركسات 11628 27500 (H) 5/6 42.0°E أسترا 12692 11243 27500 (H) 5/6 19.2°E النايل سات 10796 27500 (v) 5/6

مسلسل قيامة عثمان

من المتوقع أن يتم عرض المسلسل قيامة عثمان ابتداءً من منتصف الشهر الجاري في ظل تكهنات تفيد بأن العرض سيكون في أوائل الشهر المقبل في ظل تكتم تام من صناع المسلسل بمواعيد العرض النهائية ليه علمًا بأن البرومو الخاص بالمسلسل سوف يُعرض خلال الأسابيع المقبلة، قام الممثل التركي الأشهر بواراك أوزجيفيت بلعب دور البطولة بالمسلسل والقيام بدون السلطان عثمان ولعبت الممثلة أوزغي تورير دور الزوجة.

يُذكر أن المسلسل يجسد أهم فترات قيام الدولة العثمانية ويستعرض أهم الحروب التي درات والفتوحات الإسلامية العظيمة كما أن الدولة العثمانية من أهم الدول الإسلامية قوة ونفوذ والتي دامت قرابة 5 قرون.