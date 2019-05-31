تردد قناة atv التركية وموعد عرض مسلسل زهرة الثالوث بتوقيت مكة والقاهرة

تردد قناة atv التركية، هذه القناة ذات شعبية كبيرة في تركيا وتأتي في المرتبة الخامسة، وتتميز بعرض المسلسلات التركية التي هي محل شغف المشاهدين في العالم العربي، وتعرض atv “مسلسل زهرة الثالوت” أحد المسلسلات التلفزيوينة الذي يحظى بمتابعة ملايين المشاهدين في الدول العربية. وتبث القناة التركية على الأقمار الصناعية”تركسات وأسترا” فقط بعد ان كانت تبث إشارتها على مدار القمر نايل سات. وهي إحدى باقات قنوات Digitürk.

موعد مسلسل زهرة الثالوث التركي

وسنقوم بتفصيل موعد عرض المسلسل زهرة الثالوت الذي يتم بثه على شاشة atv ، وهو من المسلسلات التركية الذي يتمتع بجاذبية لكونه يحمل الجانب الرومانسي. القناة تحظى بشهرة كبيرة على غرار قناة trt التي تنخرط في تخصص عرض جميع تصنيفات المسلسلات المنتجة في تركيا. يتم بث زهرة الثالوث 2019 كل يوم الجمعة أسبوعياً 8:00 مساء (بتوقيت مكة المكرمة) والــسابعة بتوقيت القاهرة.

معلومات عن تردد قناة atv التركية

Atv HD من القنوات غير المشفرة المتاحة للجمهور العام في أي وقت، وتتميز بجودة البث عالية الوضوح بتنقية HD، حيث تبث المسلسلات التلفزيونية وبرامج متنوعة إلى جانب مجموعة من الفقرات تشمل الترفيه. القناة التركية ذات محتوى يرضي جميع الأذواق. وهي بذلك تفتح شهرتها على مصراعيها في الوطن العربي المتعطش لدراما الرومانسية والحب