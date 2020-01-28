الحلقة 8 من المؤسس عثمان.. إليك تردد قناة atv التركية 2020 الناقلة للمسلسل

تردد قناة atv التركية 2020 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 8 يحظى بعمليات بحث كثيفة نظراً لجماهيرية المسلسل الكبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وتحقق حلقات المسلسل مشاهدات مليونية بعد عرضها بوقت قصير، قصة المسلسل تتحدث عن عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية التي ذاع صيتها وامتدت شرقاً وغرباً، المسلسل من بطولة النجم التركي بوراك أوزتشيفيت وأوزغه تورار التي تجسد دور بالا.

قناة ATV التركية بدأت بثها في عام 199، وتعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا وتنقل أعمال هامة مثل المؤسس عثمان وزهرة الثالوث والعشق الأسود والهاوية وأشرح أيها البحر الأسود، لذلك استطاعت القناة حصد جماهيرية كبيرة في تركيا.

أضبط تردد قناة Atv التركية 2020 على جميع الأقمار الصناعية

إليك عبر الجدول التالي تردد قناة اي تي في التركية 2020 عبر جميع الأقمار الصناعية، كل ما عليك هو تنزيل التردد من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك لكي تستمتع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان.

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير نايل سات 7°w 10796 27500 5/6 SD مجاني تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

توقيت بث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثامنة 8

يبحث جميع عشاق المسلسل ويتساءلون عن متى يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة أي تي في التركية، لذلك نتعرف الآن على موعد عرض المسلسل حيث يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 7 بتوقيت القاهرة، المؤسس عثمان من إنتاج وتأليف محمد بوزداغ، إخراج متين جوناي، وهكذا نكون قد تعرفنا على تردد قناة ATV التركية 2020 على جميع الأقمار الصناعية، و موعد عرض مسلسل عثمان عليها.